Bagāti radi un naudas dalīšana – Latvijas Radio publicē 'muitnieku sarunas'

Kāda Latvijas muitniece bankā uzkrājusi divus miljonus eiro, bet daudzi saņēmuši vairāk nekā simt tūkstošu vērtus dāvinājumus no saviem tuviniekiem. Muitniekiem ir arī ļoti ienesīgi papildu darbi. Tas izriet no Latvijas Radio raidījuma "Atvērtie faili" šonedēļ publicētā pētījuma. Raidījums analizēja ap diviem tūkstošiem VID darbinieku deklarācijas, kā arī publiskoja likumsargu ierakstītās sarunas šopavasar skaļajā Terehovas muitas lietā, kurā tika aizturēti 29 muitnieki.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas Radio rīcībā ir neoficiāla informācija, ka tiesībsargi Tearehovas muitas kontroles punktu novērojuši ilgāku laiku. Uzmanības lokā pāris kriminālprocesos nonāca divas muitnieku maiņas, kuras no kravu pārvadātāji, varētu būt ņēmuši naudu, pieļauj sabiedriskais medijs. Pēc tam muitnieki to ir glabājuši tukšā ģērbtuves skapītī, bet vēlāk naudu savā starpā sadalīja un to visu fiksēja tiesībsargi.

Raidījuma "Atvērtie faili" veidotājiem ir zināmi vārdi lielākajai daļai aizturēto muitnieku un vairāk nekā pusgadu pēc plašās aizturēšanas viena daļa muitnieku joprojām turpinot darbu. Kā norādīja raidījums, starp aizturētajiem muitniekiem ir gan tādi, kas valsts maizē strādā samērā nesen, gan arī tādi, kas pienākumus pilda jau vismaz 20 gadus. Turklāt trīs no viņiem bija nonākuši paša VID un citu valsts iestāžu redzeslokā saistībā ar aizdomām par kontrabandas piesegšanu jau divtūkstošo gadu sākumā.

Muitnieku deklarācijas

Terehovas muitnieku deklarācijas vedina domāt par iespējamiem slēptiem ienākumu avotiem, secinājis Latvijas Radio. Raidījuma veidotāji apkopoja pēdējo desmit gadu datus par apmēram diviem tūkstošiem VID darbinieku – muitniekiem, nodokļu inspektoriem un citām VID amatpersonām.

Kā izrādījies, daudziem muitā strādājošajiem ir ļoti turīgi tuvinieki, kas neskopojas ar dāvanām.

Piemēram, kāda muitniece dāvanā no tēva saņēmusi 165 tūkstošus eiro, cits muitnieks saņēmis 149 tūkstošu eiro dāvinājumu no mātes, bet vēl kāda cita muitniece pērn saņēma dāvinājumā 80 tūkstošus eiro no kādas privātpersonas.

Kādu citu muitnieci katru gadu apdāvinājusi māte un vecmāmiņa, kopumā abas tuvinieces muitniecei pēdējo astoņu gadu laikā uzdāvinājušas 61 tūkstoti eiro, izpētījis sabiedriskais medijs.

Pētot valsts amatpersonu deklarācijas, Latvijas Radio uzgājis arī kādu muitnieci – miljonāri. Vecākā muitas uzraudze savā 2017. gada deklarācijā norādījusi, ka bankā uzkrājusi vairāk nekā divus miljonus eiro.

Muitnieku sarunas

Latvijas Radio rīcībā ir nonākuši arī ierakstītu sarunu fragmenti, kas liecinot par iespējamu kukuļu dalīšanu.

Viens no publicētajiem atšifrējumiem ieskicē it kā ikdienišķu ainiņu no muitnieku dzīves.

- Čau.

- Nu, sveiks.

- Kā pirmdiena? Ha! Galva nesāp? Ha!

- Nē, normāli viss.

- Viss normāli? Klausies, ko es tev zvanu. Tur stāv tagad pie jums "Disa

M 8086". Jā? Viņš bija noformēts uz Grebņevu. Viņš ir noformēts uz Grebņevu, jā, bet viņš aizbrauca caur Terehovu.

- Jā.

- Jā? Bet tur paņem uzreiz no viņa naudu. Man pēc tam skraidīt pie šitiem te visiem, pa kapeikām lasīt.

- Jā. Nē, pagaidi, pagaidi.

- Nu?

- Viņš uz Krieviju brauks, jā?

- Jā, jā, jā.

- Viņš tagad tur stāv, viņu nelaiž?

- Jā.

- Es te. Ā, labi, tūlīt piezvanīšu.

- Jā? Nu, tad es pateikšu tūlīt šoferim arī jau, pazvanīšu, pateikšu, lai tad viņš tur arī atdod naudiņu. Jā? Cik tur vajag.

- Jā, labi.

KNAB bija identificējis arī starpnieku. Viņš divas reizes nodeva kukuli Terehovas muitniekiem, lai viņi nekonstatē pārkāpumus par kravu neatbilstību. Izdevās ierakstīt arī muitnieku sarunas, kas liecināja par naudas savstarpēju sadali, ziņo Latvijas Radio.

V: Sveiks. Klausies, tur iebrauks Vitaļs, atdod tu viņam manu. Dzirdi?

AG: Aploksni?

V: I aploksni, i vari to pie reizes razkinuķ.

AG: A tev dolārus vai eiro?

V: Vienalga. Kā sirds vēlas.

Vēl kāda KNAB ierakstīta saruna:

V1: Aļo.

AG: Vesels!

VI: Nu.

AG: Nu, tu biji jau vai nē?

VI: Nē. Vot, tikko taisos.

AG: A Vitaļ, tu paņem 200 par mani un viss. Es tev atdošu rīt.

VI: A man, bļ**, nav, man, es tāpat eirikus ņēmu.

AG: B***, vakar, taču tu, tev pusmiljons tur bija rokā.

VI: (Smejas).

"Delfi" jau ziņoja, ka Valsts ieņēmumu dienesta izmeklētajā kriminālprocesā aizdomās par korupciju Terehovas muitas kontroles punktā tika aizturētas 29 amatpersonas, no kurām 21 atzīta par aizdomās turēto.

Terehovā atrodas robežkontroles punkts un muitas kontroles punkts.

Terehovā četrās maiņās kopā strādā aptuveni 80 muitas amatpersonas, bet Latgales reģionā kopumā – 386, pavasarī informēja VID.