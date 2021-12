Balstvakcīnu Latvijā saņēmusi teju piektā daļa no visiem pret Covid-19 sapotētajiem

Līdz šim balstvakcīnu pret Covid-19 saņēmusi teju piektā daļa no vakcinācijas kursu iepriekš pabeigušajiem Latvijas iedzīvotājiem, liecina aģentūras LETA aprēķini, balstoties uz Nacionālā veselības dienesta datiem.

Latvijā vakcinācijas pret Covid-19 kursu, saņemot abas potes vai "Johnson & Johnson" (J&J) gadījumā - vienu poti, noslēguši jau 1,258 miljoni iedzīvotāju. Savukārt vakcinācijas procesu līdz šim sākuši 1,311 miljoni iedzīvotāju.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021. gada jūlija sākumā provizoriski bija 1 882 200 iedzīvotāju, tātad līdz šim kopumā vismaz pirmo poti vai J&J vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 69,63% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 66,82% iedzīvotāju, no kuriem balstvakcīnu saņēmuši 19,26%, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Balstvakcinācijas aptvere visu iedzīvotāju vidū ir sasniegusi teju 17,79%, pirmo vakcīnas papildu devu saņemot 242 099 cilvēkiem.

Otrdien, salīdzinot ar Ziemassvētku brīvdienām un pirmo pēcsvētku dienu, vakcinācijas pret Covid-19 temps Latvijā palielinājies - sapotēti 10 186 cilvēki, no kuriem 884 saņēmuši vakcīnas pirmo devu, 1492 - otro, 265 sapotēti ar J&J vakcīnu, bet balstvakcīnu saņēmuši 4545 iedzīvotāji. Šie dati vēl var mainīties, jo vakcinētāji datus par potēšanas faktu ievada ar vairāku dienu nobīdi.

Kā ziņots, Latvijā vakcinēšana pret Covid-19 tika sākta pagājušā gada 28. decembrī, kā pirmos potējot lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3. aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17. maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2. jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem. 16. decembrī Latvijā tika sākta 5-11 gadus vecu bērnu potēšana pret Covid-19.