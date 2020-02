Baltijas iekšlietu ministri secina, ka ES robežu informācijas sistēmu sadarbība būs liels izaicinājums

Eiropas Savienības (ES) robežu un drošības informācijas sistēmu sadarbība būs lielākais izaicinājums šajā jomā, kopš Šengenas zonas paplašināšanās, šodien tikšanās laikā Latvijā atzinuši Baltijas valstu iekšlietu ministri.

Latvijas iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) pēc tikšanās ar saviem Lietuvas un Igaunijas kolēģiem paudis gandarījumu par izveidojušos sadarbību ar viņiem.

"Mēs kā Baltijas valstu iekšlietu ministri neesam konkurenti, un esmu ļoti gandarīts par izveidojušos sadarbību. Vēlos uzsvērt, ka tikai ar vienotu politiku un komunikāciju mēs spēsim gūt liekāku ieguvumu Baltijai kopumā, piemēram, sarunās par Eiropas Savienības struktūrfondiem nākamajiem periodiem," paziņojumā presei norāda Ģirģens.

Jau ziņots, ka šodien Iekšlietu ministrijā notika Baltijas valstu iekšlietu ministru trīspusējā sanāksme, kurā Latvijas iekšlietu ministrs tikās ar Igaunijas iekšlietu ministru Martu Helmi un Lietuvas iekšlietu ministri Ritu Tamašunieni.

Baltijas valstu iekšlietu ministri pārrunāja ES robežu un drošības informācijas sistēmu sadarbspēju, kā arī daudzgadu finanšu ietvaru 2021.- 2027. gadam un finansējuma plānošanu.

Nākamā daudzgadu plānošanas perioda 2021.-2027. gadu budžeta ietvaros visas trīs Baltijas valstu iekšlietu ministrijas saskaras ar vienotu izaicinājumu, samazināta kopējā ES finansējuma apstākļos, īstenot stratēģiski svarīgus Eiropas ārējo robežu pārvaldības un informācijas sistēmu sadarbības pasākumus.

Tāpēc panākta vienošanās par regulāras un ciešākas sadarbības uzturēšanu projektu plānošanas, īstenošanas un stratēģisko izaicinājumu koordinēšanas jautājumos.

Tikšanās laikā ministri arī atzina, ka ES robežu un drošības informācijas sistēmu sadarbība būs lielākais izaicinājums informācijas sistēmu jomā, kopš Šengenas sistēmas ieviešanas un Šengenas zonas paplašināšanās.

Ministri apmainījās viedokļiem par ES informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmu savietojamības projektu uzraudzību nacionālajā līmenī, identificētajiem riskiem, kas saistīti ar ierobežoto laika grafiku IT sistēmu ieviešanai un cilvēkresursu trūkumu IT jomā, kā arī vienojās par ciešāku sadarbību informācijas un ekspertu pieredzes apmaiņas jomā.

Tikšanās laikā tika parakstīts arī Latvijas un Igaunijas valdības līgums par Latvijas - Igaunijas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību.