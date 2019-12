Baltijas Ministru padomes premjerministru sanāksmes laikā ierobežos satiksmi Rīgā

Saistībā ar Baltijas Ministru padomes premjerministru formālo sanāksmi šodien vairākās Rīgas ielās tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, informēja Rīgas domē.

No pulksten 7 līdz 21 aizliegums būs spēkā Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Baumaņa skvēra līdz Elizabetes ielai, bet no pulksten 15 līdz 20 Amatu ielas posmā no Šķūņu ielas līdz Meistaru ielai, un stāvlaukumā pie "Lielās ģildes".

Nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu satiksme un velosipēdistu un gājēju kustība arī pie ēkām Skolas ielā 13, Brīvības bulvārī 36, Tērbatas ielā 2 un Amatu ielā 5.

Savukārt no pulksten 15 līdz 20 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Šķūņu ielā un stāvlaukumā pie "Lielās ģildes", 30 metru garā posmā Tirgoņu ielas labajā pusē, posmā no Šķūņu ielas līdz Krāmu ielai.

Sabiedriskā transporta satiksme un gājēju kustība pie delegācijas pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.