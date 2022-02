Baltijas un Polijas premjeri sociālo mediju platformām: vērsieties pret Putina režīma dezinformāciju

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) kopā ar Lietuvas premjerministri Ingrīdu Šimonīti, Igaunijas premjerministri Kaju Kallasu un Polijas premjerminstru Mateušu Moravecki ir vērsušies pie pasaules lielāko sociālo mediju platformu – "Alphabet Inc.", "Meta Platforms, Inc.", "Twitter Inc.", "Youtube" – vadītājiem ar aicinājumu daudz aktīvāk vērsties pret Putina režīma izplatīto dezinformāciju.

Premjera birojā portālu "Delfi" informēja, ka kopīgi parakstītajā vēstulē Baltijas un Polijas valdību vadītāji aicina lielo sociālo mediju platformu vadītājus proaktīvi rīkoties, lai cīnītos pret Putina režīma izplatīto dezinformāciju laikā, kad tas īsteno militāro iebrukumu Ukrainā. Tāpat sociālo mediju platformu vadītāji tiek aicināti pielāgot meklēšanas un ieteikumu algoritmus, lai palīdzētu atrast uzticamu informāciju par karu Ukrainā.

Vēstulē pausts, ka Krievijas valdība cenšas izplatīt melus, radīt apjukumu un šaubas par notiekošo un graut demokrātiskās pasaules morāli un vienotību. Krievijas valdība ir iesaistījusies masu dezinformācijas kampaņā, lai attaisnotu pasaulei un savai tautai agresīvo karu un slēptu tā noziegumus.

"Lai gan tiešsaistes platformas ir pielikušas ievērojamas pūles, lai novērstu Krievijas valdības bezprecedenta uzbrukumu patiesībai, tās nav darījušas pietiekami daudz. Krievijas dezinformācija tiešsaistes platformās ir pieļauta jau gadiem ilgi. Tagad tās ir palīglīdzeklis Krievijas noziedzīgā kara pret Ukrainu un brīvo pasauli īstenošanā," teikts vēstulē.

Tajā pašā laikā vēstulē norādīts, ka Krievijas valdība netaupa spēkus, lai liegtu saviem pilsoņiem iegūt patiesu informāciju par Krievijas karu pret Ukrainu. Vēstules autori norāda, ka kremlis vēl vairāk pastiprina savu milzīgo varu informācijas telpā, Krievijas plašsaziņas līdzekļu regulators "Roskomnadzor" pastiprina ierobežojumus lietotājiem piekļūt neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem un veic administratīvus pasākumus pret jebkuru informācijas avotu, kas izplata informāciju, kas atšķiras no Kremļa vēstījuma. Soda sankcijas tiks piemērotas arī gadījumos, kad Krievijas karš pret Ukrainu tiks dēvēts par karu, nevis par 'īpašu operāciju.

Baltijas valstu un Polijas valdību vadītāji uzskata, ka tiešsaistes platformu nodrošinātājiem un tehnoloģiju uzņēmumiem ir jāpauž sava nostāja, jo autoritāri režīmi cenšas izmantot mūsu sabiedrības atvērtību, lai grautu mieru un demokrātiju. To atzīst arī uzņēmumi, kas parakstījuši Eiropas Savienības (ES) prakses kodeksu dezinformācijas jomā.

Tagad ir laiks izlēmīgai rīcībai, tāpēc vēstulē pausts aicinājums sociālo tīklu platformu īpašniekiem veikt vairākus tūlītējus pasākumus:

1. Proaktīvi apturēt to kontu darbību, kas ir iesaistīti agresijas, kara noziegumu un noziegumu pret cilvēci noliegšanā, slavināšanā vai pamatošanā. Jau tagad tiek gatavoti vairāki pieteikumi Starptautiskās Krimināltiesas ģenerālprokuroram par Krievijas karu pret Ukrainu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem, kas izdarīti tās teritorijā. Jūsu spējas, kā arī neatkarīgas faktu pārbaudes iespējas, ļauj jums jau šobrīd izskaust šādu saturu.

2. Apturēt Krievijas un Baltkrievijas valdību iestāžu oficiālo kontu darbību, valsts kontrolētos plašsaziņas līdzekļus, kā arī šo valstu vadību un tuvo partneru personīgos kontus, kas konsekventi izplata dezinformāciju par situāciju Ukrainā. Mūsu eksperti ir gatavi palīdzēt jums identificēt un novērtēt daudzus šādus kontus, kas joprojām ir pieejami tiešsaistes platformās.

3. Ievērot ierobežojumus, ko vairāki nacionālie regulatori ieviesa pret Krievijas valsts kontrolētajiem plašsaziņas līdzekļiem, un neļaut tiem izmantot jūsu pakalpojumus, lai apietu šos ierobežojumus. Tas cita starpā attiecas uz sociālo mediju kontiem un tīmekļa straumēšanas kanāliem, ko vada "RT","Sputnik", "RTR Rossija","Rossija 24" un citi kanāli. Mūsu attiecīgās pārvaldes iestādes var sniegt jums detalizētu informāciju un juridiskus novērtējumus.

4. Iesaistīties vietējās faktu pārbaudes iniciatīvās, lai atrastu brīvprātīgos, kuri varētu palīdzēt pastiprināt satura uzraudzību, jo īpaši krievu un ukraiņu valodā, lai ātri novērstu neautentisku uzvedību, nelikumīgu saturu un dezinformāciju. Pašlaik dažos gadījumos faktu pārbaudītāju centienus kavē apjomīgas uzraudzības procedūras.

5. Nekavējoties veikt pasākumus, tostarp pielāgot meklēšanas un rekomendācijas sistēmu algoritmus, lai palīdzētu lietotājiem atrast uzticamu informāciju par karu Ukrainā un informēt lietotājus, kas pakļauti dezinformācijai.

6. Pilnībā un nekavējoties pārtraukt visu kontu – dezinformācijas izplatītāju, ko kontrolē Krievijas un Baltkrievijas valdības, satura monetizēšanu.

7. Pretoties Krievijas valdības spiedienam cenzēt vai ierobežot piekļuvi jūsu platformām Krievijas pilsoņiem, pilsoniskai sabiedrībai un neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem Krievijas teritorijā.

"Mēs esam gatavi sniegt jebkādu palīdzību un papildu informāciju, lai atbalstītu šo un citu pasākumu īstenošanu, kas ir būtiski, lai aizsargātu ne tikai Ukrainu, bet arī demokrātijas, kuras mēs lolojam un attīstām brīvajā pasaulē," teikt vēstulē.