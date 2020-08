Baltijas valstis aicina apvienoties Baltkrievijas atbalstam akcijā 'Brīvības ceļš'

Baltijas ceļa 31. gadadienā, 23. augustā, Latvijas iedzīvotāji ir aicināti piedalīties solidaritātes akcijā "Brīvības ceļš" Lietuvā un dienu iepriekš Latgalē pievienoties gājienam gar Baltkrievijas robežu, portālu "Delfi" informēja akcijas rīkotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Visskaļāk Baltkrievijas atbalstītāju balsis šobrīd dzird Rīgā, taču Latvijas – Baltkrievijas robeža ir tieši šeit, Latgalē. Mums, latgaliešiem, ir svarīgi būt vienotiem ar saviem kaimiņiem cīņā par brīvību. Piedruja ir vieta, kur Daugavas otrā pusē ir redzama Baltkrievijas Druja. Mēs ticam, ka mūsu atbalstu sadzirdēs pāri robežai, un tas dos spēku mūsu kaimiņiem cīņā ar diktatūru. Ļoti gaidīsim pasākumā arī daudzos Latgales baltkrievus," atzīmēja gājiena rīkotāju, jaunatnes organizācijas "Protests" pārstāvis Dainis Miglāns.

Latvijā akcija sāksies 22. augusta vakarā. Tā noslēgsies nākamajā dienā Piedrujā, kur pulksten 12 notiks solidaritātes akcijas atklāšanas pasākums.

No Piedrujas akcijas dalībnieki sāks ceļu uz Viļņu, jau Lietuvā apvienojoties ar tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri no visiem novadiem dosies uz "Brīvības ceļu".

"Akcija būs solidaritātes ķēde no Lietuvas galvaspilsētas Viļņas līdz Baltkrievijas robežai. Viens no posmiem šajā ceļā ir jāaizpilda dalībniekiem no Latvijas," vēsta akcijas rīkotāji.

Lai piedalītos atbalsta akcijā, dalībniekiem jāpiesakās šeit. Aktuālā informācija par gājienu gar robežu pieejama mājaslapā www.nva.lv.

Akcijas dalībnieki ir aicināti ģērbies baltās drēbēs, kā arī ņemt līdzi baltsarkanbaltos Baltkrievijas un sarkanbaltsarkanos Latvijas karogus.

Līdzīgas solidaritātes akcijas notiks arī Igaunijā un Ukrainā, tās visas vienos tēmturis "#FreedomWay".

Jau vēstīts, ka pēc 9. augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām Baltkrievijas pilsētu ielās izgāja protestētāji. Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem 26 gadus valdījušais Lukašenko uzvarēja ar 80% balsu, bet populārākā pie vēlēšanām pielaistā opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska – 10% balsu.

Opozīcija uzskata, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti un patiesā uzvarētāja ir Tihanovska. Šīs vēlēšanas, tāpat kā visas citas Baltkrievijā pēc Lukašenko nākšanas pie varas, Rietumos netiek uzskatītas par brīvām, demokrātiskām un godīgām.

Kopš prezidenta Baltkrievijā notiek plaši protesti, pret kuriem varasiestādes vērsās ar brutālu spēku, saniknojot un šokējot cilvēkus.