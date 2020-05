Baltijas valstis no 15. maija atvērs iekšējās robežas iedzīvotāju kustībai (plkst. 13:40)

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) trešdien videokonferencē ar Igaunijas premjerministru Jiri Ratasu un Lietuvas premjerministru Sauļu Skverneli vienojās no 15. maija atcelt Covid-19 ierobežojumus uz Baltijas valstu iekšējām robežām, portālu "Delfi" informēja Ministru prezidenta preses sekretārs Sandris Sabajevs.



Baltijas valstu premjerministri bija vienisprātis, ka Baltijas valstu sekmīgi īstenotie pasākumi, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ir pietiekams pamats, lai no 15. maija tiktu atcelta Baltijas valstu iekšējo robežu kontrole. Baltijas valstu iedzīvotājiem līdz ar to tiks nodrošināta brīva kustība reģionā. Savukārt iedzīvotājiem, kuri ieradīsies no citām valstīm, arī turpmāk būs jāievēro 14 dienu pašizolācija.

Baltijas valstu ārlietu ministriem uzdots vienoties par praktiskiem soļiem ierobežojumu atcelšanā un informācijas apmaiņā par Baltijas valstīs ieceļošajām personām.

Lai koordinētu Baltijas valstu sadarbību Covid-19 ierobežojumu pakāpeniskā atcelšanā, trešdien notiek arī Baltijas valstu veselības ministru videokonference, savukārt piektdien plānotas Baltijas valstu ārlietu ministru, kā arī iekšlietu ministru videokonferences.

Sarunas gaitā ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem Kariņš pauda pārliecību, ka reģionālajiem transporta un enerģētikas infrastruktūras projektiem būs nozīmīga loma cīņā ar Covid-19 krīzes sekām un reģiona ekonomikas atveseļošanā. Baltijas valstu premjerministri uzsvēra, ka elektrotīklu sinhronizācijas projekts norit atbilstoši plānam.

„Neraugoties uz pašreizējiem apstākļiem, "Rail Baltica" projekta ieviešanā vērojams progress, un tam būs liela loma reģiona ekonomikas atveseļošanā. Vienlaikus mums ir jāpilda savs mājasdarbs un jāvienojas par integrētu projekta ieviešanas modeli, kas ir īpaši būtiski celtniecības fāzē. Vienojāmies lūgt Eiropas Komisiju sagatavot papildus analīzi par šī modeļa priekšrocībām un detaļām," uzsvēra Kariņš.