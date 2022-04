Baltijas valstu un Polijas prezidenti tiksies ar Ukrainas prezidentu Zelenski

Baltijas valstu un Polijas prezidenti trešdien tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, apstiprināja Valsts prezidenta Egila Levita kancelejā.

Baltijas un Polijas līderi šodien ierodas Kijivā, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu.

Pašlaik plašāku informāciju par tikšanos kancelejā nevarēja sniegt.

Savukārt bijušais Latvijas prezidents Valdis Zatlers, trešdienas rītā TV3 raidījumā "900 sekundes" komentējot pēkšņi izziņoto valsts prezidentu vizīti uz Kijivu, sacīja, ka tas saistīts ar drošības apsvērumiem.

"Mums ir darīšana ar ļoti nekaunīgu pretinieku, kur dažādas provokācijas var būt, arī diversijas," sacīja Zatlers, piebilstot, ka šādu vizīšu izziņošana pēdējā brīdī ir normāla prakse.

Pēc viņa paustā, ja mēs paši nepiesargāsim sevi un savu prezidentu, tad nekas labs no tā nesanāks.

"Bet šī vizīte, kur tieši Krievijas kaimiņvalstu vadītāji ierodas Kijivā, ir ļoti būtiska. Tas ir signāls, ka mēs nebaidāmies, ka mēs esam ar Ukrainu. Ir zināma analoģija ar Baltijas valstu un Polijas prezidentu vizīti Gruzijā, kas faktiski radīja pagrieziena punktu karā," uzskata bijušais prezidents.

Jau ziņots, ka otrdienas vakarā Polijas pilsētā Žešovā tikušies Baltijas valstu un Polijas prezidenti, lai pārrunātu palīdzības sniegšanas iespējas Ukrainai, liecina Levita ieraksts mikroblogošanas vietnē "Twitter".

Today, in a meeting in #Rzezsow, Poland, with @GitanasNauseda 🇱🇹 @eliimets 🇪🇪 @prezydentpl 🇵🇱 discussed how our region can best support Ukraine in its fight against Russia's aggression. Each one of us has something to offer. pic.twitter.com/0bAsNUS0jC