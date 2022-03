Baltijas valstu un Ukrainas parlamentu spīkeri Kijivā kopīgā deklarācijā nosoda Krievijas agresiju

Latvijas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA), Lietuvas Seima spīkere Viktorija Čmilīte-Nilsena un Igaunijas Rīgikogu spīkers Jiri Ratass ceturtdien apmeklējuši Kijivu un tikušies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, premjerministru Denisu Šmihaļu un Augstākās radas spīkeru Ruslanu Stefančuku, liecina informācija sociālajos tīklos.

Ir karš, bet Ukrainas parlaments turpina darbu. Tā ir demokrātija. Mums, baltiešu spīkeriem, bija tas gods uzrunāt Verhovna Radas deputātus. pic.twitter.com/eucEkMgUX8 — Ināra Mūrniece (@IMurniece) March 24, 2022



Mūrniece ceturtdien kopā ar abu pārējo Baltijas valstu parlamentu priekšsēdētājiem Kijivu apmeklēja solidaritātes vizītē, apstiprināja Mūrnieces padomniece Dace Balode.



Šodien, tiekoties ar Ukrainas premjerministru @Denys_Shmyhal, bijām vienisprātis par nepieciešamību turpināt visa veida atbalstu Ukrainai. Militarās agresijas apturēšanai ir nepieciešamas visstingrākās starptautiskās sankcijas pret Krieviju.

🇺🇦Ukraina uzvarēs! pic.twitter.com/idE4EkmYiZ — Ināra Mūrniece (@IMurniece) March 24, 2022



"Šodien Baltijas valstu un Ukrainas parlamentu priekšsēdētāji parakstīja kopīgu deklarāciju, kurā pausts nosodījums Krievijas agresijai, atbalsts Ukrainai un paātrinātai Ukrainas uzņemšanai Eiropas Savienībā," tviterī rakstījusi Mūrniece.

"Mēs, Baltijas parlamentu vadītāji, bijām šeit, lai paustu solidaritāti ar Ukrainu. Apliecināju mūsu mīlestību un apbrīnu Ukrainas prezidentam, valdībai un parlamentam, visai ukraiņu tautai, cīnoties par brīvību un demokrātiju Ukrainā," viņa norādījusi.

Apliecināju mūsu mīlestību un apbrīnu Ukrainas prezidentam, valdībai un parlamentam, visai ukraiņu tautai, cīnoties par brīvību un demokrātiju Ukrainā. pic.twitter.com/fhOK1Utwdl — Ināra Mūrniece (@IMurniece) March 24, 2022



Tiekoties ar Baltijas parlamentu spīkeriem, Zelenskis uzsvēris, ka ir ļoti svarīgi tas, ka viņi ieradušies vizītē Ukrainā par spīti sarežģītajai drošības situācijai Krievijas iebrukuma dēļ, teikts Ukrainas prezidenta oficiālajā interneta vietnē.

"No pirmajām [iebrukuma] stundām jūs esat ar mums līderu līmenī, tautu līmenī. Tāpēc esam jums pateicīgi. Ukrainā visi to saprot, visi to novērtē," viņš sacījis.

Zelenskis augsti novērtējis Kijevā parakstīto Baltijas valstu un Ukrainas parlamentu priekšsēdētāju kopīgo deklarāciju, kā arī izteicis pateicību par to, ka Baltijas valstu parlamentu pārstāvji pievienojušies paziņojumam par nepieciešamību modernizēt Ukrainas pretgaisa aizsardzību.

"Priecājamies arī par visām likumdošanas iniciatīvām (..) Ukrainas atbalstam jūsu parlamentos, kā arī starptautiskajā arēnā. Jūs arī vieni no pirmajiem ļoti palīdzējāt ar ieročiem," sacījis Ukrainas prezidents.

"Baltijas valstu un citu partnervalstu militārais un finansiālais atbalsts Ukrainai šodien ir vitāli svarīgs," uzsvēris Zelenskis.

Viņš ari pateicies Latvijai, Lietuvai un Igaunijai par aktīvo atbalstu Ukrainas paātrinātajai virzībai uz dalību Eiropas Savienībā (ES).

Ņemot vērā, kā Ukraina aizstāv Eiropas vērtības karā ar Krieviju, Ukraina ir pelnījusi paātrinātu procedūru, lai iestātos ES, norādījis Zelenskis.

Arī Šmihaļs izteicis pateicību Baltijas valstīm.

"Pateicos Lietuvas, Latvijas un Igaunijas vadībai mūsu valdības vārdā," tvītojis Ukrainas premjers. "Esmu pateicīgs katram šo valstu pilsonim par ukraiņu uzņemšanu un par visu atbalstu Ukrainai. Apturēsim agresoru kopā!"

"Šodien esmu Kijivā, kas pārpilna drosmes un ticības," sociālajā tīklā "Facebook" raksta Čmilīte-Nilsena. "Jau 29 dienas turpinās karš – tas ir par daudz. Katra kara minūte – tas ir par daudz."

Viņa atgādinājusi, ka ukraiņi ar ieročiem rokās cīnās ne tikai par savu brīvību un suverenitāti, bet arī par visas Eiropas brīvību, savukārt Eiropai tagad jāatbalsta Ukraina, sniedzot tai gan ekonomisku, gan militāru, gan diplomātisku atbalstu.

"Tomēr joprojām paveikts par maz. Mums katru dienu jāpieprasa izbeigt šo brutālo agresiju un atjaunot Ukrainas teritoriālo integritāti, konsekventi jāturpina sniegt reālu aizsardzības, politisko, finansiālo, humāno un cita veida palīdzību. Nodrošināt Ukrainai pretgaisa aizsardzību. Pēc iespējas drīzāk piešķirit Ukrainai ES kandidātvalsts statusu," uzsvērusi Lietuvas Seima spīkere.