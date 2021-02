Balvu novadā Covid-19 plaši skāris pansionātu; ietekmēts arī bērnudārzu darbs

Pēdējo nedēļu laikā Balvu novadā epidemioloģiskā situācija strauji pasliktinājusies, un Covid-19 plaši skāris pansionātu, tāpat ietekmēts bērnudārzu darbs, informēja novada pašvaldības pārstāve Iluta Mežule.

Pēc viņas paustā, smagākā situācija pašlaik ir ilgstošās sociālās aprūpes iestādē "Pansionāts "Balvi"", kas līdz šim ir tikusi pasargāta no Covid-19. Taču kopš pagājušās nedēļas vidus infekcija aprūpes iestādē izplatās strauji. Līdz šodienai kļuvis zināms, ka ir saslimuši 65 no aptuveni 170 klientiem un 17 darbinieki, no kuriem 13 ir aprūpētāji.

"Ņemot vērā, ka iestādes darbs ir nepārtraukts process un to nevar aizvērt uz laiku, kā, piemēram, izglītības iestādi, situācija ir sarežģīta. Darbu apgrūtina darba roku trūkums. Esam vērsušies pagastu pārvaldēs ar informāciju uzrunāt iedzīvotājus, kuri būtu gatavi nākt palīgā klientu aprūpē pansionātā," pauda Mežule, piebilstot, ka daži iedzīvotāji jau ir atsaukušies, taču pašvaldība cer uz lielāku atsaucību.

Pašvaldībā atzina, ka pašlaik grūti prognozēt, kā Covid-19 infekciju pārslimos pansionāta klienti, kuriem ir daudz hronisku, smagu blakus saslimšanu. "Atliek vien cerēt, ka pansionāta mediķiem, sadarbojoties ar ģimenes ārstiem un slimnīcu, tiksim galā," pauda Mežule.

Tāpat pēdējās nedēļas laikā Balvu novadā Covid-19 inficēšanās dēļ slēgta Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde, divas grupiņas Kubulu bērnudārzā, bet pilsētas bērnudārzā "Sienāzītis" slēgta viena grupa. Visos gadījumos slēgšanas iemesls ir saslimušie iestāžu darbinieki.

Veiksmīgi pēc visas iestādes karantīnas un darbinieku testēšanas darbu turpina lielākais bērnudārzs novadā – "Pīlādzītis". Pašlaik neviens saslimšanas gadījums ar Covid-19 nav konstatēts lauku pirmsskolas izglītības iestādēs – Tilžā, Vectilžā, Krišjāņos un Bērzpilī.

Mežule uzsvēra, ka arī tad, kad iestādes vai grupiņas ir slēgtas, mācību process netiek pārtraukts. Saziņa ar vecākiem notiekot regulāri, tāpat pašvaldība piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem par šo laiku nodrošina pārtikas pakas.

Labāka situācija ir vispārizglītojošajās skolās, kur pašlaik darbs norit attālināti un klātienē iestādēs ir maz darbinieku, turklāt viņu darbs ir stingri pārdomāts, lai nebūtu iespējama pārklāšanās darba laikā, izslēgta kontaktēšanās iespēja. Šajā nedēļā skolās ar Covid-19 ir inficējušies atsevišķi darbinieki. Inficēšanās notikusi nevis skolās, bet no cita infekcijas avota.

"Ņemot vērā lielo saslimšanas koeficientu Balvu novadā, šobrīd netiek apsvērta iespēja atsākt mācības klātienē 1.-12. klasēm. Tomēr šobrīd visas skolas ir organizējušas klātienes konsultācijas, kurās ir stingras prasības drošības jautājumos," informēja pašvaldībā.

Vietvara uzskata, ka valsts līmenī nekavējoties ir jāsakārto jautājums par bērnudārzu pedagogu un skolotāju vakcināciju, jo katra klātienes tikšanās ar skolēniem vai audzēkņiem ir apdraudējums pedagogiem un to nedrīkst pieļaut.

Lai maksimāli ierobežotu slimības izplatību iestāžu darbinieku vidū, pašvaldība jau trešo nedēļu sadarbojas ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtu "BIOR", kurš piedāvā veikt Covid-19 testus. Šajā laikā veikti testi administrācijas, Balvu Centrālās bibliotēkas, Pašvaldības policijas, Dzimtsarakstu nodaļas, daudzu pašvaldības izglītības iestāžu un citu iestāžu darbiniekiem.

"Kopā iestādēs ir atklāti 17 jauni saslimšanas gadījumi, kas novada iedzīvotāju saslimšanas gadījumu statistiku pasliktina, taču dod iespēju laikus reaģēt un ierobežot tālāku slimības izplatību. Arī šonedēļ, trešdien un piektdien, notiks iestāžu darbinieku testēšana," informēja pašvaldībā.

Darbinieku slimošanas un karantīnas ievērošanas dēļ no pirmdienas ir slēgta Bērzkalnes pagasta pārvalde un jau divas nedēļas ir slēgta Pašvaldības policijas pārraudzībā esošā atskurbtuve. Vietvara uzsvēra, ka visās iestādēs tiek ievēroti drošības pasākumi, iestāžu darbinieki daļēji strādā attālināti, tomēr pieredze rāda, ka slimības izplatība ir grūti kontrolējama.

Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati liecina, ka svētdien Balvu novadā atklāts 31 jauns inficētais, pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaitam augot līdz 181 novada iedzīvotājam.