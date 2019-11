Baraņņiks zaudē vicemēra un brīvostas valdes locekļa amatu

Rīgas dome 19. novembra ārkārtas sēdē lēmusi par Vadima Baraņņika (NDF) atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja vietnieka un Rīgas brīvostas valdes locekļa amata.

Par Baraņņika atbrīvošanu no vicemēra amata balsoja visi 40 uz balsojuma brīdi reģistrējušies deputāti. Arī balsojums par atbrīvošanu no brīvostas valdes bija vienbalsīgs – uz balsojuma brīdi bija reģistrējušies 38 deputāti.

Lēmums par atbrīvošanu no vicemēra amata stājās spēkā uzreiz pēc balsojuma.

Mihails Kameņeckis (S) sēdes sākumā deputātiem skaidroja, kādēļ ir nepieciešams Baraņņiku atsaukt no šiem amatiem, sakot: "Baraņņika kungs pazaudēja mūsu uzticību uz visiem laikiem. Tas nenotika vakar vai aizvakar, bet gan brīdī, kad viņš tika izslēgts no "Saskaņas" frakcijas un partijas".

"Mūsu partneriem no "Gods kalpot Rīgai" bija ilūzija, ka tomēr ir iespējams sastrādāties un sastādīt šo klibo konstrukciju, tādēļ mēs piekāpāmies, bet līdz brīdim, kad mūsu partneri paziņoja, ka nekāda sadarbība vairs nav iespējama," piebilda Kameņeckis.

"Man ir bijusi iespēja vērtēt Baraņņika darbību divus gadus. Viņa funkcija, vadot Satiksmes un transporta lietu komiteju, bija ļaut bijušajam "Rīgas satiksmes" valdes priekšsēdētājam Leonam Bemhenam neierasties uz komitejas sēdēm, tādā veidā pasargājot uzņēmumu," sacīja frakcijas "Vienotība" vadītājs Vilnis Ķirsis.

Viņš savā uzrunā arī minēja, ka ne tikai Baraņņiks, bet dome kopumā Rīgu ir novedusi "korupcijas un morāles krīzē", tādēļ domes "Vienotības" frakcija atbalsta Baraņņika atsaukšanu un uzskata, ka tas ir tikai pirmais solis, lai virzītos uz Rīgas domes atlaišanu.

Nacionālās apvienības (NA) frakcijas vadītājs Dainis Locis debatēs teica, ka ir grūti vērtēt visas Baraņņika īpašības un to maiņu desmit gadu griezumā. "Mums aktuālāki ir profesionālie jautājumi, kā tiek vadīta Rīga un kā norisinās satiksmes organizācija. Tur mēs redzam milzīgas problēmas." Locis arī uzsvēra ideoloģisko aspektu, proti, Baraņņika kā biedrības "9. maijs" dibinātāja lomu un regulāru dalību, pēc Loča teiktā, "okupācijas svētkos". Līdz ar to NA frakcija atbalstīja Baraņņika atsaukšanu no vicemēra amata.

Aleksejs Rosļikovs no Neatkarīgo deputātu frakcijas (NDF) pārmeta domes opozīcijas frakcijām sadarbību ar "Saskaņu" un nepietiekamas gribas izrādīšanu, lai panāktu atkārtotas Rīgas domes vēlēšanas.

"Ja mēs domājam par Rīgu, tad Baraņņika kunga atcelšana neatrisina neko. Es jums dodu savu vārdu, ka izmaiņu "Rīgas centrāltirgū", "Rīgas satiksmē" vai "Rīgas starptautiskajā autoostā" nebūs – viss atgriezīsies vecajās sliedēs un jūs viņiem šajā jautājumā palīdzēsiet." Rosļikovs bija kritisks arī pret "Saskaņas" frakciju, tās deputātus nosaucot par "izīrētiem Burova kungam".

Frakcijas "Saskaņa" vadītāja Anna Vladova savā uzrunā sacīja, ka atbalsta Baraņņika atsaukšanu no amata un pašreiz galvenais jautājums ir par domes gatavību strādāt, jo patlaban tās darbs ir paralizēts. "Mēs koalīcijā esam mazākumā. Vai nu mēs parādīsim, ka esam stipri un ka dome ir darbspējīga, vai nu mēs ejam uz ārkārtas vēlēšanām. Mēs no ārkārtas vēlēšanām nebaidāmies," piebilda Vladova.

Baraņņiks uzrunā pirms balsojuma savukārt norādīja, ka par savu aizstāvību nerunās, jo viņu neaizstāvēs nedz koalīcijas, nedz opozīcijas frakcijas. Viņš īsi atbildēja uz vairākiem debatēs izskanējušajiem pārmetumiem un pauda kritiku, ka dokuments, uz kā pamata tika sasaukta 19. novembra ārkārtas sēde, domes sistēmā tika reģistrēts 19. novembrī pulksten 8.21, tādēļ dokuments apritē nenonāca atbilstoši noteikumiem.

Domes administratīvā personāla pārstāvji gan vērsa uzmanību uz to, ka domes ārkārtas sēde tika sasaukta atbilstoši likumam un dokumenti pievienoti laikus.

Uz balsojuma brīdi sēdē reģistrējušies bija 40 deputāti, un vienbalsīgi tika pieņemts lēmums par Baraņņika atstādināšanu no domes priekšsēdētāja vietnieka amata. Seši klātesošie neatkarīgie deputāti balsojumā nepiedalījās. Neilgi pēc tam norisinājās balsojums arī par Baraņņika atbrīvošanu no Rīgas brīvostas valdes amata. Pēc krietni īsākām debatēm arī šis lēmums tika pieņemts vienbalsīgi.

Baraņņika atbrīvošana no vicemēra amata nozīmē sadarbības pārtraukšanu ar NDF, tādējādi Rīgas domes koalīcija paliek 28 deputātu sastāvā.

Baraņņika atsaukšana no priekšsēdētāja vietnieka amata tika panākta ar opozīcijas balsu palīdzību, lai gan balsojuma priekšvakarā "Latvijas attīstībai" frakcijas priekšsēdētājs Viesturs Zeps sacīja, ka opozīcijas partijas, visdrīzāk, domes sēdē varētu nebalsot vai sēdē nepiedalīties.

Ārkārtas domes sēde tika sasaukta 15. novembra pēcpusdienā pēc 21 deputāta parakstīta pieprasījuma. Darba kārtība sastāvēja no diviem punktiem: par Baraņņika atbrīvošanu no vicemēra un brīvostas valdes amata.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka Rīgas domes "Gods kalpot Rīgai" frakcija 15. novembrī parakstīja frakcijas "Saskaņa" ierosinājumu atbrīvot Baraņņiku no vicemēra amata, par kuru pats vicemērs uzzināja piektdienas vakarā.

Šāda vienošanā tika parakstīta pēc tam, kad Baraņņiks kā kapitāldaļu turētājs atstādināja SIA "Rīgas centrāltirgus" valdi un uzdeva pašvaldības uzņēmuma "Rīgas satiksme" padomei piesaistīt ekspertu, kurš aplēstu uzņēmumam nodarītos zaudējumus un bijušās valdes lēmumu saistību ar tiem.