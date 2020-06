'Bardzība attaisnojas' – uz pusi audzis atgūto uzturlīdzekļu apjoms

Latvijas Zvērināti tiesu izpildītāji 2019. gadā uzturlīdzekļu parāda lietās palīdzējuši atgūt 9,6 miljonus eiro, ieskaitot tos Uzturlīdzekļu garantiju fondā. Pavisam Uzturlīdzekļu garantiju fondā regresa kārtībā pērn atgūti 11,6 miljoni eiro, kas bija par 45% vairāk nekā 2018. gadā. Absolūto vairākumu jeb 83% no regresa kārtībā atgūtajiem līdzekļiem veidoja zvērinātu tiesu izpildītāju iemaksas, portālu "Delfi" informēja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē.

2019. gadā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas rīkojumu reģistrētas 5422 izpildu lietas, bet, pamatojoties uz tiesas izpildu rakstu par uzturlīdzekļu piedziņu, reģistrētas 1274 izpildu lietas. Par izvairīšanos no tiesas nolēmuma vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu pildīšanas, ar kuru uzlikts pienākums apgādāt un dot uzturu saviem bērniem, uzturlīdzekļu parādnieku var saukt pie kriminālatbildības, kā sodu piemērojot īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja Iveta Kruka uzsver, ka tiesu izpildītāju darbības strikti regulē normatīvie akti, un viņu iespējas atgūt uzturlīdzekļu parādus ir cieši saistītas ar to pilnvaru apjomu, kādu tiesību normas sniedz tiesu izpildītājiem. To ļoti labi raksturo arī pēdējos gados jūtamais pieaugums atgūto uzturlīdzekļu jomā, ko ietekmēja gan papildu, tiesību ierobežojumi uzturlīdzekļu parādniekiem, gan ēnu ekonomikas īpatsvara samazināšanās.

"Stingrāka attieksme pret parādniekiem, piemērojot gan transporta vadītāja tiesību ierobežojumus, gan ieroču iegādāšanās, nēsāšanas, realizēšanas un glabāšanas atļauju darbības apturēšanu, ir nesuši ļoti pozitīvus rezultātus. Ir ļoti liela daļa cilvēku, kuri var, bet vienkārši nenodrošina savus bērnus ar uzturlīdzekļiem. Savukārt, piemērojot papildus tiesību ierobežojumus, viņi beidzot saprot, ka tā vietā, lai iegādātos tūkstoti eiro vērtas pistoles vai greznus auto, vispirms tomēr ir nepieciešams parūpēties arī par saviem bērniem," saka Kruka.

Ikviena vecāka pienākums neatkarīgi no mantas stāvokļa ir nodrošināt savam bērnam uzturlīdzekļus vismaz minimālajā apmērā, proti, vismaz 25% vai 30% apmērā no minimālās mēneša darba algas (430 eiro) – 107,50 eiro vai 129 eiro mēnesī atkarībā no bērna vecuma.

Uzturlīdzekļu piedziņai nonākot pie tiesu izpildītāja, parādniekam jārēķinās, ka parāda atgūšanas procesā var tikt vērsta piedziņa uz parādnieka darba algu, pensiju, naudas līdzekļiem kredītiestādēs, kustamo mantu, kā arī nekustamo īpašumu.

Lai parāds netiktu nodots piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, uzturlīdzekļu parādnieks var vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā ar iesniegumu, lūdzot noslēgt vienošanos par kārtību, kādā viņš veiks uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus. Tomēr vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju iespējams noslēgt tikai tādā gadījumā, ja uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izmaksāti bez tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu.