Bauskā nogāztais piemineklis uzlikts atpakaļ uz postamenta, informēja Bauskas novada domē.

Piemineklis uzlikts atpakaļ uz pamata un nostiprināts. Darbus otrdien, 28.martā, ap pulksten 22 veica Nacionālās apvienības (NA) Bauskas nodaļas biedri pēc tam, kad nodaļas pilnsapulcē pieņemts lēmums. Darbus veica NA biedri – Arnolds Jātnieks ar savas saimniecības tehniku, un Dainis Rijkuris.

Pirmdienas, 27. marta, rītā Bauskā konstatēts, ka, izmantojot troses, apgāzts piemineklis Bauskas aizstāvjiem pret otrreizējo padomju okupāciju.

Piemineklis uzstādīts 2012. gadā par godu Bauskas aizstāvjiem pret otrreizējo padomju okupāciju 1944. gadā. Cīņas par Bausku ilga no 28.jūlija līdz 14.septembrim, un tajās piedalījās ievērojams skaits latviešu karavīru - leģionāri no veselības un apmācību rotām, 23., 319. un 322. policijas bataljonu kareivji, kā arī jauni puiši un iesirmi vīri no Bauskas atsevišķā bataljona, liecina publiski pieejamā informācija.