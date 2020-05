Baznīcu personālam MK lemj piešķirt vienreizēju 300 eiro pabalstu

Ministru kabinets šodien atbalstīja Tieslietu ministrijas (TM) ierosinājumu un no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem piešķirt 236 400 eiro, lai nodrošinātu reliģisko savienību (baznīcu) garīgajam un kalpojošajam personālam vienreizēju krīzes pabalstu 300 eiro par laika posmu no 14. marta līdz 14. maijam.

Ministrija skaidro, ka tā kā reliģisko organizāciju un to iestāžu garīgais un kalpojošais personāls arī ārkārtējās situācijas apstākļos turpina pildīt savus pienākumus, tas nekvalificējas uz dīkstāves pabalstiem. Proti, šīs personas nevar neveikt savus pienākumus, jo reliģisko organizāciju un to iestāžu garīgā un kalpojošā personāla darbība nav saistīta tikai ar laicīgu pienākumu veikšanu.

Tā kā reliģisko organizāciju un to iestāžu ienākumi ir būtiski samazinājušies, to garīgais un kalpojošais personāls, turpinot savu amata pienākumu pildīšanu, nevar saņemt to iztikai nepieciešamo finansējumu, norāda ministrijā.

Tāpat tā atzīmē, ka reliģiskās savienības (baznīcas) ir sniegušas būtisku ieguldījumu sabiedrības fiziskās un garīgās veselības saglabāšanā šajā krīzes situācijā, gan aicinot ticīgos "palikt mājās", gan sniedzot garīgo mierinājumu, tāpēc ir nepieciešams sniegt minētajam personālam minimālo atbalstu, lai nodrošinātu to pamatvajadzības, jo pašu organizāciju ienākumi ir būtiski samazinājušies.

Pabalsta saņēmēji būtu reliģisko organizāciju un to iestāžu garīgais un kalpojošais personāls, kas ir iekļauts reliģiskās savienības (baznīcas) sastādītajā sarakstā, par kuru ir veiktas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Arī kritērijam par attiecīgās reliģiskās organizācijas ieņēmumu samazināšanos 2020.gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi, vismaz par 30% būs jāizpildās.

Pabalsta summa korelē ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, ka 86% darba ņēmējiem, kuri saņem dīkstāves pabalstu, izmaksātais pabalsts nepārsniedz minimālo algu.

Tāpat, šādu summu kā optimālu ir norādījušas arī reliģiskās organizācijas, proti, pēc reliģisko organizāciju sniegtās informācijas 300 eiro summa vienai garīgai vai kalpojošai personai būtu pietiekoša, lai nodrošinātu dzīves pamatnepieciešamības, skaidro TM.

Pēc valdības sēdes Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) skaidroja, ka patlaban ir vairākas grupas, kuras neiekļaujas nevienā no valsts atbalsta shēmām, kuras ārkārtējā situācijā var pretendēt uz valsts atbalstu. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP), sadarbojoties ar reliģiskajām organizācijām, apzināja situāciju šajā jomā un virzīja attiecīgi priekšlikumu izskatīšanai Ministru kabinetā, viņš sacīja. Vienlaikus premjers uzsvēra, ka valdība turpinās apzināt jomas, kurām nepieciešams atbalsts ārkārtējās situācijas laikā.

Jau ziņots, ka saistībā ar Covid-19 pandēmiju Latvijā līdz 9.jūnijam ir izsludināta ārkārtējā situācija.