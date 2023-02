Bebri Rīgā tāpat būs – eksperts neredz jēgu dzīvnieku izmedīšanai

Rīgas dome iecerējusi risināt tās ieskatā problemātisko bebru dzīvošanu pilsētas teritorijā, piesaistot mednieku, tos nogalinot un atstājot vien trīs bebrus. Tā uzskaitījusi virkni dažādu iemeslu, kas šādu nepieciešamību diktē, kā arī dažādus ieguvumus, uz ko cer, izmedījot dzīvniekus. Tikmēr portālam “Delfi” bioloģijas doktors, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš domes izvēlēto ceļu saskata kā bezjēdzīgu.

Par "skaita samazināšanu", kā to dēvē domē, pagājušajā gadā vienbalsīgi lēmusi domes Medību koordinācijas komisija, kurā esot pārstāvēti "dažādu jomu eksperti". Ielūkojoties tuvāk, gan kādu konkrētu organizāciju, kas bebrus un ar to saistīto problemātiku no bioloģiskā skatupunkta varētu pārzināt īpaši detalizēti, to vidū atrast ir grūti.

Eksperts skeptisks