'Bērniem sēja rokas' – LTV 'Aizliegtais paņēmiens' pēta mācību iestādi 'Mīlestības māja'

"Mīlestības māja" ir privāta izglītības iestāde Rīgā, no kuras pēdējā laikā saņemtas satraukuma pilnas ziņas par neparastām bērnu audzināšanas metodēm – nepaklausīgo roku un kāju siešanu, kā arī pipariem uz mēles par nesavaldīgiem vārdiem, pirmdien ziņoja LTV raidījums "Aizliegtais paņēmiens".

No iestādes klientiem un darbiniekiem saņemtas vairākas ziņas par īstenotajām disciplīnas metodēm. Bijušās darbinieces raidījumam arī apstiprinājušas, ka šādas metodes pret audzēkņiem pielietotas. Proti, ja bērni neklausa, tad viņi tiek izvietoti miera mājiņās, kādas kopā ir trīs. Un ne tikai izvietoti, lai nomierinās, bet nereti tiek arī sasietas viņu rokas vai kājas.

Kā raksta lsm.lv, raidījums "Aizliegtais paņēmiens" skaidrojis, kas īsti notiek iestādē un vai tur īstenotais Latvijā izstrādātais alternatīvais pedagoģijas virziens ir piemērots darbam ar bērniem. Raidījuma iznākšanas dienā skolas saimniece gan paziņojumā medijiem norādījusi uz mērķtiecīgu skolas apmelošanu, bet daļa vecāku skolu aizstāvot, secinājis raidījums.

Tikmēr Inspekcijas pārbaudē informācija par iestādes metodēm apstiprinājusies. Pārbaudē atklājies, ka ticis siets arī pusotru gads vecs bērns. Par šo pārbaudi sācis arī Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Raidījums citēja kādas mammas teikto: "vienu dienu es ieraudzīju, ka manam dēlam un vēl vienam puikam bija sasietas rokas aizmugurē. Nu tā diezgan labi, strikti sasietas. Skolotājas audzinātājas stāvēja vienkārši zem koka, pļāpāja. Diena ritēja savu gaitu. Pēc tam, kad mēs jau bērnu paņēmām no bērnudārza, es viņam jautāju: "Dēliņ, kāpēc tev tās rokas bija sasietas?" Viņš teica: "Mammīt, mēs ar draugu izdomājām, ka mēs pikosimies, mēs ļoti gaidījām sniedziņu, un tad mēs paņēmām smiltis un metām viens otram".

Savukārt vecākiem skolas audzēkņiem disciplinēšanas metodes esot mazliet citas. Arī ir miera māja, bet tajā – sāpīgā vingrošana. Mamma un bijusī "Mīlestības māja" skolotāja raidījumam atklājusi: "Es iegāju vienreiz šajā "miera mājā" un man teica tā, ka nu… Viņš sēdēja ar izstieptām kājām uz grīdas, un man teica: "Paturi tagad pie potītēm, tagad būs šī sāpīgā vingrināšana." Un tad viņi lieca viņa ķermeņa augšdaļu pie kājām, un viņš ļoti skaļi kliedza," raksta lsm.lv.

Vēl kāda mamma LTV raidījumam sacījusi: "Es zinu, ka citiem ir tā pieredze, ar kuru bērniem šīs lietas ir notikušas, ka tā ir šausmu māja. Mums tādu sajūtu nav bijis, mums patiesībā būs skumji iet prom to labo lietu dēļ, kuras es redzu, ka citos dārziņos nebūs. Vienkārši tā problēma manā skatījumā, ja neskaita roku siešanu, un to, ka skolēni liek gulēt, kad pareizi un ļoti uzmanīgi ar pietāti izpilda šīs miera mājiņas un dusmu izlikšanas metodes, viņas var strādāt ļoti labi. Vienkārši, ja pietrūkst kapacitātes vai spēja to izpildīt kvalitatīvi, viņas var kļūt ļoti traumējošas, šīs pieredzes," sacīja mamma.

"Aizliegtajam paņēmienam" zināms gadījums, kad kāds vecāks par bērna iespējamu seksuālu aizskaršanu gulētiešanas laikā vērsies attiecīgajās institūcijās, lai tās veic izmeklēšanu.

"Mīlestības māja" pirmsskolā īsteno alternatīvu, Latvijas speciālistu radītu bērnu apmācības un audzināšanas metodi "Mīlestības pedagoģija". Šīs metodes mērķis ir nodrošināt katram bērnam tādu vidi, kurā viņš spētu augt un attīstīties saskaņā ar savu patieso iekšējo būtību, izprast un runāt par savu jūtu pasauli, atklāt un ikdienā attīstīt savus unikālos talantus un radošumu.

Kā norāda raidījums, Latvijā līdz šim pazīstamākās un izplatītākās ir divas alternatīvās pedagoģijas metodes, viena – Montesori pedagoģija, ko pagājušā gadsimta sākumā radīja itāļu ārste un skolotāja Marija Montesori, otra – Valdorfa pedagoģija, kas savukārt nāk no Vācijas, un tās autors ir vācietis Rūdolfs Šteiners.

Tikmēr "Mīlestības pedagoģijas" autore ir minētās skolas saimniece Ina Grasmane, pēc izglītības psiholoģe. SIA "Mīlestības māja" ir divi īpašnieki – viena puse pieder Grasmanei, bet otra Maritai Bukovskai. 2020. gada uzņēmuma apgrozījums bija aptuveni 230 tūkstoši, bet peļņa ap 18 tūkstošiem eiro.