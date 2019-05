Bērnu nauda – ierēdņu prēmijām: LM pārmetumus sauc par tendencioziem

Labklājības ministrija (LM) noraida pārmetumus, ko Valsts kontrole (VK) publiskojusi savā ziņojumā par veikto 2018. gada finanšu revīziju un uzskata tos par tendencioziem.

Kā sacīja LM valsts sekretāra vietniece Indra Kārkliņa, ministrija nepiekrīt VK secinājumam, ka bērnu un ģimenes tiesību joma nav bijusi ministrijas prioritāte.

"Ikvienam, arī VK, nav noslēpums, ka ārpusģimenes aprūpes jomas pilnveidošana nav īstenojama dažos mēnešos. Tas ir process, kas prasa nopietnu visas sabiedrības domāšanas un iesīkstējušo stereotipu maiņu," uzsvēra Kārkliņa, piebilstot, ka 2019. gadā bija nepieciešams jauns tiesiskais regulējums ārpusģimenes atbalsta sistēmas pilnveidošanai, adopcijas kārtības maiņai, bija nepieciešama šo sistēmu darbības izpratne utt.

LM kā darba devējam, lai ieviestu jaunus pasākumus, īstenotu jaunas iniciatīvas, svarīga ir spēja motivēt darbinieku to paveikt kvalitatīvi, noteiktos termiņos, skaidroja ministrijas pārstāve, uzsverot, ka ir jānodrošina arī intensīva sadarbība ar nevalstisko sektoru un pašvaldībām.

Kārkliņa atzīmēja, ka nozares darbinieku finansiālā motivācija bija plānota valsts budžetā, jo jau daudzus gadus nozarē atalgojums ir viens no zemākajiem visā valsts pārvaldē. Tas rada grūtības augsti kvalificētu un profesionālu darbinieku piesaistē - it īpaši laikā, kad LM realizē daudzas nopietnas sistēmiskas nozares reformas vienlaicīgi. Turklāt tikai 40% no VK norādītā finansējuma izlietoti darbinieku atalgojumam, piemaksām, bet pārējais finansējums izmantots, lai uzlabotu situāciju jomās, kurās finansējuma trūcis gadiem, piemēram, uzlabojot cilvēku ar garīga rakstura traucējuma dzīves kvalitāti valsts sociālas aprūpes centros.

"Līdzekļu izšķērdēšanas nav bijis," uzsvēra Kārkliņa.

LM ir neizpratnē "par tik tendenciozu VK pozīciju", jo ministrija detalizēti skaidrojusi izdevumu mērķus un paudusi viedokli, ka nepiekrīt virknei VK konstatētā, piebilda ministrijas pārstāve.

