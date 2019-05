Bērnu problēmu risināšanai paredzētā nauda aizgājusi ierēdņu piemaksām un prēmijām, secina VK

Labklājības ministrijai (LM) papildus piešķirtais valsts budžeta finansējuma 619 000 eiro apmērā cita starpā izmaksāts ierēdņiem piemaksās, naudas balvās vai prēmijās par pašsaprotamiem un ikdienā veicamiem uzdevumiem, lai arī sākotnējais pamatojums licis domāt, ka ministrijas un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) darbinieki veiks papildu pienākumus, lai novērstu bērnu un ģimenes tiesību jomas problēmas, 2018.gada finanšu revīzijā konstatējusi Valsts kontrole (VK).

Izstrādājot 2018. gada valsts budžetu, LM prioritārā pasākuma "Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai" ietvaros tika papildus piešķirti 619 000 eiro, lai "sekmētu bērnu adopcijas un ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu uzlabošanu". Kā atzīmē VK, tos bija plānots izlietot piemaksām par papildu darbu pasākumā iesaistītajiem darbiniekiem ministrijā un VBTAI.

VK revīzijā secinājusi, ka sākotnēji plānotajām piemaksām par papildu darbu ir izlietoti tikai 6,6% no piešķirtā finansējuma. Lielākoties nauda ir izlietota dažādu atlīdzības veidu izmaksām darbiniekiem no 13 ministrijas struktūrvienībām, tai skaitā Ministra biroja, Valsts sekretāra biroja, finanšu vadības, struktūrfondu un personāla departamenta darbiniekiem, no kuriem lielākā daļa nav iesaistīti adopcijas un ārpusģimenes aprūpes jomas politikas veidošanā un īstenošanā.

Turklāt finansējums nav izlietots piemaksām par papildu darbu, bet gan piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, naudas balvu un prēmiju izmaksai, kā arī segtas pat mēnešalgas, atvaļinājuma nauda un atvaļinājuma pabalsti, norāda VK. Piemēram, vismaz septiņi ministrijas darbinieki ir saņēmuši piemaksas par sadarbību ar kustību "Plecs", kas pēdējo divu gadu laikā darbojas, lai bērni nenonāktu bērnunamos. Piemaksas ir maksātas par kustības "Plecs" identificēto problēmu vadību, viedokļu koordinēšanu, regulāru sanāksmju organizēšanu, kā arī par komunikācijas nodrošināšanu kustības "Plecs" sagatavoto priekšlikumu ieviešanai u.tml.

Tāpat ministrijas darbiniekiem ir piešķirtas piemaksas par personisko ieguldījumu un darba kvalitāti, jo paaugstinātā darba intensitātē bija jāorganizē pārbaude bērnunamā "Stikli", jāapkopo tās rezultāti un tie sanāksmē jāpārrunā ar Tiesībsarga biroju. VK revidenti uzsvēruši, ka LM reaģējusi tikai tad, kad ar masu mediju starpniecību tika saņemta informācija par būtiskiem pārkāpumiem bērnunamā "Stikli". Iepriekš VBTAI un ministrija savās pārbaudēs šajā bērnunamā nekādus būtiskus pārkāpumus nebija konstatējušas.

VK ieskatā, runāt par īpašiem sasniegumiem ārpusģimenes aprūpes jomas pilnveidošanā pašlaik ir pāragri. To apliecinot 2019. gada martā pabeigtajā lietderības revīzijā par ārpusģimenes aprūpes sistēmas efektivitāti secinātais, ka LM un VBTAI īstenotā ārpusģimenes aprūpes jomas uzraudzība ir neefektīva un ir būtiski pilnveidojama.

Visas lietderības revīzijā konstatētās problēmas apliecina, ka bērnu un ģimenes tiesību joma daudzus gadus nav bijusi ministrijas prioritāte, jo ilgstoši nav rasts risinājums daudzām sistēmiskām problēmām, teikts VK paziņojumā, pašlaik LM un VBTAI ir uzsākušas to uzdevumu izpildi, kuriem jau sen bija jābūt izdarītiem.