Bērnu slimnīcā nonākuši vēl četri bērni ar aizdomām par zarnu infekciju

Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) 12 stundu laikā nonākuši vēl četri bērni no Siguldas puses saistībā ar aizdomām par inficēšanos ar mikroorganismu "E.Coli" jeb zarnu nūjiņu, informēja slimnīcas pārstāve Vita Šteina.

Viņa sacīja, ka divi no šiem bērniem pēc analīžu nodošanas jau devušies mājās, jo veselības stāvoklis viņiem bijis salīdzinoši labs. Tikmēr vēl divi bērni atstāti slimnīcā novērošanai, lai pēc 24 stundām varētu saprast, vai bērns var doties mājās vai viņam tomēr jāpaliek slimnīcā.

Šteina informēja, ka kopumā BKUS nonākuši 14 bērni, no kuriem trim jau apstiprināta infekciju izraisošā baktērija, tomēr aizdomas par pārējiem 11 vēl nav apstiprinātas. Pirmdien, 16. septembrī, kļūšot skaidrs, cik no visiem bērniem inficējušies ar "E.Coli" baktēriju.

BKUS pārstāve piebilda, ka visu slimnīcā esošo bērnu, tostarp trīs smagi saslimušo, stāvoklis ir stabils.

Jau vēstīts, ka aizvadītajās brīvdienās un pirmdien BKUS nonāca pieci bērni vecumā no trīs līdz sešiem gadiem ar akūtu zarnu infekcijas izraisītu saslimšanu, un trīs bērnu stāvoklis ir ļoti smags. Savukārt piektdien hospitalizēti vēl divi bērni ar aizdomām par inficēšanos ar mikroorganismu "E.Coli" jeb zarnu nūjiņu.

Šteina informēja, ka kopumā līdz šim palīdzība bijusi nepieciešama desmit bērniem, bet "E.Coli" baktērija tika pastiprināta tikai trim. Mediķi patlaban atturas apgalvot, ka arī pārējie bērni būtu inficējušies ar šo baktēriju. Precīzāk tas būšot zināms nākamnedēļ.

Jau ziņots, ka pēc Siguldas novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas ir konstatēti pieci saslimšanas gadījumi: trīs bērni no bērnudārza "Saulīte" dažādām grupām, viens bērns no bērnudārza "Pīlādzītis" un viens – "Ieviņā". Bērni hospitalizēti laikā no 5. līdz 11. septembrim. Bērnudārzos "Tornīši", "Pasaciņa" un "Ābelīte" bērnu saslimšanas nav konstatētas.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) pirmsskolas izglītības iestādes par bērnu saslimšanas gadījumiem informēja 11.septembra pēcpusdienā, savukārt Siguldas novada pašvaldība tika informēta 13. septembrī plkst. 9.30, vienlaicīgi informējot par to medijus. 13. septembrī aptuveni plkst. 11 tika sāktas Pārtikas un veterinārais dienesta (PVD) un SPKC pārbaudes.

Jau ziņots, ka PVD apsver iespēju veikt pārbaudes arī citos objektos, kuros ēdināšanas pakalpojumus nodrošina SIA "Baltic Restaurants Latvia".

PVD informēja, ka notikušā kontekstā dienests veic apjomīgas pārbaudes, par kuru rezultātiem ziņos, tiklīdz tie būs. Primāri pārbaudes notiek pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās konstatēti saslimšanas gadījumi, kā arī pārbaudīts tiek "Baltic Restaurants Latvia".