'Bez jaunām politiskām iniciatīvām' – apstiprina Rīgas 2020. gada budžetu

Rīgas domes pagaidu administrācija ceturtdien, 9. aprīlī, apstiprināja galvaspilsētas 2020. gada budžetu. No iepriekš sagatavotā budžeta projekta dzēstas vairākas iepriekš politiķu iekļautās iniciatīvas, lai, pēc administratoru vārdiem, "bez iedzīvotāju pilnvaras nelemtu par jaunām politiskām iniciatīvām līdz domes ārkārtas vēlēšanām".

Politiķu iepriekš sagatavotais budžeta projekts paredzēja, ka galvaspilsēta ieņēmumus plāno 940,26 miljonu eiro apmērā, bet izdevumus – 1,063 miljardus eiro.

Ņemot vērā ierosinātās izmaiņas, pagaidu administrācijas pārstāve Jana Jentkus 7. aprīlī norādīja, ka pilsēta ieņēmumus tomēr plāno 935,26 miljonu apmērā, kas ir par pieciem miljoniem mazāk nekā sākotnēji plānots, savukārt izdevumi iecerēti 1,040 miljardi eiro iepriekšējo 1,063 miljardu eiro vietā.

Valsts budžeta transferti saglabās iepriekš plānoto līmeni – 183,70 miljonus eiro.

Rīgas domes pagaidu administratori uz ceturtdienas sēdi iesniedza vairākus priekšlikumus, ar kuriem no sagatavotā pilsētas budžeta projekta tiek svītrota virkne atlaistās Rīgas domes politiķu iniciatīvu. Savus priekšlikumus administratori pamato ar nepieciešamību nodrošināt pašvaldības institūciju darba nepārtrauktību un bez iedzīvotāju pilnvaras nelemtu par jaunām politiskām iniciatīvām līdz domes ārkārtas vēlēšanām.

Administratori svītroja plānoto līdzfinansējumu 800 000 eiro apmērā programmai "Rīgas filmu fonds", kā arī lēma neatbalstīt 300 000 eiro novirzīšanu piesārņoto teritoriju sakārtošanai.

Tāpat apstiprinātie priekšlikumi paredz no budžeta svītrot 2 miljonus eiro galvaspilsētas parku sakārtošanai un renovācijai, un neatbalstīt 761 036 eiro piešķiršanu videonovērošanas sistēmas paplašināšanai Vecmīlgrāvī pašvaldības policijas vajadzībā.

Pagaidu administrācija arī veica korekcijas un samazināja paredzēto līdzfinansējumu no 2 miljoniem eiro līdz 1,4 miljoniem eiro kultūras pieminekļu saglabāšanai un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un atjaunošanai.

Priekšlikumi arī paredz samazināt izdevumus pilsētas apstādījumu uzturēšanai un atjaunošanai no 945 317 eiro līdz 845 317 eiro, kā arī samazināt izdevumus budžeta pozīcijai "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" no 12 901 521 eiro līdz 12 301 521 eiro.

Pagaidu administrācija veica arī citas izmaiņas iepriekš izstrādātajā pilsētas budžeta projektā. Pamatojoties uz Finanšu departamenta vēstuli, līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem ir apstiprināts 77 512 993 eiro apmērā – iepriekš šai izdevumu pozīcijai bija iecerēts atvēlēt 90 445 352 eiro.

Savukārt no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem administratori ārkārtas domes vēlēšanām lēma atvēlēt 955 445 eiro, bet saistībā ar likuma grozījumiem, kas paredz pensijas apjoma palielinājumu sociālās aprūpes iestādēs no 10 līdz 15% un sniegtā pakalpojuma nodrošināšanai iepriekšējā gada līmenī, piešķirt 355 541 eiro.

No izdevumiem neparedzētiem gadījumiem 100 000 eiro piešķirti maznodrošināto iedzīvotāju ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai, bet 44 394 eiro atvēlēti papildu vietu nodrošināšanai patversmēs jaunā koronavīrusa izplatības mazināšanai.

Vienlaikus no budžeta pozīcijas "Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana" 2,5 miljoni eiro, kas ir izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā neizmantotie līdzekļi, tiek pārcelti uz izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, lai atbilstoši Saeimas un valdības lēmumiem pašvaldība varētu operatīvi lemt par rīcību sociālās situācijas risināšanai.

Arī kultūras pasākumiem un festivālu mērķprogrammai paredzētie 608 434 eiro ir novirzīti uz izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, jo ir atcelti vairāki pasākumi, kas veltīti, piemēram, Lieldienām vai Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienai.

Tāpat 860 446 eiro uz izdevumiem neparedzētiem gadījumiem ir pārcelti no Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programmas, bet 840 045 eiro – no XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanas.

Vietvara 2020. gadā plāno 130 miljonus eiro tērēt dotācijām pašvaldības uzņēmumam "Rīgas satiksme", 42,8 miljonus atvēlēt kredīta procentu un pakalpojumu nomaksai, bet 64,3 miljonus eiro iemaksāt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kā arī veikt citus izdevumus.

Iepazīstinot ar sagatavoto budžeta projektu, Rīgas domes Pašvaldības budžeta pārvaldes priekšnieks Uldis Rakstiņš atzina, ka ierosinātie priekšlikumi uzlabo vietvaras finanšu stabilitāti ārkārtējās situācijas apstākļos ar neskaidrām ekonomiskās attīstības perspektīvām.

Vienlaikus tie palielina pagaidu administrācijas spējas operatīvi pieņemt lēmumus ārkārtējās situācijas laikā.

Viņš arī norādīja, ka pašvaldības budžeta deficītu ir plānots samazināt par 17,6 miljoniem eiro, proti, no 123 līdz 105,4 miljoniem eiro.

Rakstiņš piebilda, ka plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām, kas ir rezerve ieņēmumu neizpildes gadījumā, kā arī iespēja lemt par nekustamā īpašuma nodokļu atlaidēm Covid-19 skartajām personām, palielināts no 12,6 līdz 25,1 miljonam eiro.

Rīgas domes pagaidu administrācija pēc sēdes pulksten 11 organizēs attālinātu preses konferenci, kurā mediju pārstāvjiem būs iespēja uzdot interesējošus jautājumus par plānoto pašvaldības līdzekļu sadali 2020. gadā.

Bijušais pilsētas mērs Oļegs Burovs (GKR) ceturtdienas rītā atzina, ka pagaidu administrācija izdevumus samazinājusi uz vairāku programmu rēķina, kuru uzdevums bija sakārtot Rīgas parkus, stādīt kokus, sakārtot pamestās teritorijas un nelegālās atkritumu izgāztuves.

"Nebūs divu miljonu eiro programmai Rīgas parku sakārtošanai. Bija plānots sakārtot Esplanādes parku un uzsākt darbu pie citiem parkiem, bet tas tagad neesot paredzēts. Samazināta koku stādīšanas un uzturēšanas programma Rīgas mikrorajonos. Nav atbalstīta programma piesārņoto teritoriju sakārtošanai," pastāstīja bijušais mērs, piebilstot, ka vienlaikus šobrīd budžetā vairs netiek paredzēts pabalsta palielinājums par 100 eiro jaunajām ģimenēm par bērna piedzimšanu.

Jau ziņots, ka iekšējo strīdu dēļ tā brīža Rīgas domes koalīcijas partneri 2020. gada sākumā nebija spējīgi vienoties par pašvaldības budžeta apstiprināšanu – "Saskaņa" un deputātu bloks "Rīgai!" janvāra vidū paziņoja, ka budžeta pieņemšanu neatbalstīs, kamēr mēra krēslu ieņems Burovs.

Līdz ar to galvaspilsētas budžeta apstiprināšana kļuva par vienu no trim Rīgas domes pagaidu administrācijas darbības prioritātēm, bet līdz šim vietvaras struktūras strādāja ar 1/12 daļu no 2019. gada budžeta.

Tāpat vēstīts, ka iepriekš pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics portālam "Delfi" atzina, ka šis būs "bāzes budžets", koncentrējoties uz sociālo sfēru.

Vienlaikus viņš norādīja, ka no budžeta projekta ir izņemtas visas deputātu sagatavotās iniciatīvas.