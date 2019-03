Bezlīguma 'Brexit' paredz izmaiņas saistībā ar ceļošanu starp Lielbritāniju un ES

Paredzētas vairākas izmaiņas ceļošanā starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību (ES), ja Lielbritānija no ES izstāsies bez vienošanās, liecina Eiropas Komisijas publicētā informācija.

Saistībā ar robežpārbaudēm Lielbritānijas valstspiederīgie pēc "Brexit" vairs nebaudīs ES/EEZ/CH pilsoņiem paredzētos atvieglojumus un uz ārējām ES robežām tiem vairs nebūs tiesības izmantot ES/EEZ/CH paredzētās joslas. Personām, kas ceļo uz ES, veiks papildu pārbaudes, piemēram, saistībā ar uzturēšanās ilgumu un mērķi.

Tāpat Lielbritānijas pilsoņiem būs nepieciešami ceļošanas dokumenti, kuru derīguma termiņš nav ilgāks par desmit gadiem un kuri ir derīgi vismaz trīs mēnešus pēc plānotās izceļošanas no ES.

Savukārt attiecībā uz muitu, PVN un akcīzes nodokli, pēc "Brexit" produktu daudzums (īpaši tabakas izstrādājumu un alkoholisko dzērienu), kurus var importēt ES bez muitas nodokļiem, PVN un akcīzes nodokļiem, būs ierobežots. Ierodoties no Lielbritānijas ES, bagāžu var pakļaut muitas kontrolei. Ceļotājiem no Lielbritānijas būs tiesības saņemt PVN atmaksu, izceļojot no ES.

Ceļošanā ar dzīvniekiem pēc "Brexit" Lielbritānijā dzīvojošo lolojumdzīvnieku īpašnieku ES lolojumdzīvnieka pase vairs nebūs derīga. Tiem, kas ceļo no Lielbritānijas uz ES ar lolojumdzīvniekiem, pirms došanās ceļā jāpārbauda, kādas īpašās prasības attieksies uz Lielbritāniju kā trešo valsti. Tiem var būt vajadzīga vai nu trešās valsts lolojumdzīvnieku pase, vai veterinārais sertifikāts.

Saistībā ar transportlīdzekļa vadīšanu pēc "Brexit" dalībvalstu vadītāju apliecību savstarpējās atzīšanas sistēma vairs neattieksies uz Lielbritāniju. Lielbritānijas vadītāja apliecības turētājiem jāpārliecinās, vai attiecīgajā ES dalībvalstī papildus ir vajadzīga "starptautiskā vadītāja apliecība". Tiem, kuri izmanto Lielbritānijā reģistrētu privātu transportlīdzekli, ieteicams pārbaudīt, vai pēc izstāšanās to apdrošināšanas segums attiecas gan uz ES, gan Lielbritāniju. EK brīdina, ka var būt nepieciešama "zaļā karte".

Veselības aprūpē pēc "Brexit" piekļuve veselības aprūpei ES vairs nebūs iespējama ar Lielbritānijas Eiropas veselības apdrošināšanas karti, un otrādi. Ir ieteicams pārbaudīt ārkārtas medicīnisko izdevumu atmaksāšanas nosacījumus trešās valstīs un apsvērt iespēju iegādāties privāto ceļojuma apdrošināšanu.

Saistībā ar pasažieru tiesībām, atkarībā no izceļošanas un ieceļošanas vietas un valsts, kurā pārvadātājs ir licencēts, ES pasažieru tiesības uz informāciju, atlīdzību, maršruta maiņu vai kompensāciju kavējuma un atcelšanas gadījumos var vairs neattiekties uz Lielbritānijas lidojumiem un pārvadātājiem un uz ceļojumiem ar kuģi, autobusu vai pa dzelzceļu.

Attiecībā uz viesabonēšanu mobilo sakaru - balss zvanu, SMS vai datu - pakalpojumu sniedzējiem Lielbritānijā vairs nebūs saistoši ES viesabonēšanas noteikumi. Tas nozīmē, ka tie var piemērot papildmaksu Lielbritānijas klientiem, kuri izmanto viesabonēšanas pakalpojumus ES, un ES ceļotājiem, kuri izmanto viesabonēšanas pakalpojumus Lielbritānijā.

EK arī brīdina, ka konkrētu preču imports uz ES tiks ierobežots vai aizliegts, piemēram, tas attieksies uz dzīvnieku izcelsmes produktiem (tādiem kā gaļa, piens, šķiņķis, siers), skaidru naudu virs 10 000 eiro, atsevišķām kultūras precēm, augiem, augu produktiem vai konkrētiem dzīvniekiem.

Tāpat ES pilsoņiem vairs nebūs tiesību vērsties Lielbritānijas vēstniecībās un konsulātos, lai lūgtu konsulāro aizsardzību trešā valstī (un otrādi).