Bezprecedenta gadījums Saeimā – kvoruma trūkuma dēļ izbeidz iespējamu ētikas pārkāpumu lietu

Deputātu neierašanās dēļ trešdien nenotika Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde, kurā bija plānots skatīt virkni jautājumu, tostarp iespējamu ētikas pārkāpumu lietu pret deputātu Igoru Pimenovu (S) par viņa izteikumiem Saeimas debatēs, novēroja portāls "Delfi".

Uz sēdi bija ieradušies vien trīs deputāti no 14, visi opozicionāri – Vitālija Orlovs (S), Janīna Jalinska (ZZS) un Artūrs Rubiks (S).

24. aprīlī Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija lēma ierosināt lietu par iespējamiem ētikas pārkāpumiem pret deputātu Pimenovu. Lieta tika ierosināta par viņa izteikumiem Saeimas debatēs. Komisijai lieta bija jāizskata divu nedēļu laikā, proti, 8. maijā bija pēdējā diena, kad to varēja izdarīt. Līdz ar to Pimenova lieta izbeigta, to neizskatot līdz galam, pēc nenotikušās sēdes pauda Orlovs. Viņš gan vēl konsultēsies ar Saeimas Juridisko biroju.

Iepriekš komisijā ar iesniegumu, lūdzot vērtēt Pimenova izteikumus, vērsās Jānis Dombrava (NA), Juta Strīķe (JKP), Artuss Kaimiņš ("KPV LV"), Edvīns Šnore (NA) un Anita Muižniece (JKP). Neviens no iesnieguma autoriem uz 8. maija sēdi nebija ieradies. Tas, iespējams, saistīts ar Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņai veltīto piemiņas pasākumu Lestenes Brāļu kapos, pieļāva Mandātu komisijas darbinieki.

Orlovs, kurš iepriekšējos Saeimas sasaukumos vadīja Ētikas komisiju, atzina, ka tas ir bezprecedenta gadījums, kad no 14 komisijas deputātiem uz sēdi ieradušies vien trīs un visi opozicionāri. Daļa, tostarp komisija vadītāja Janīna Kursīte-Pakule (NA), iepriekš pabrīdināja, ka es uz sēdi neieradīsies, taču ne visi.

Trešdienas komisijas sēdē bija plānots sākotnēji izvērtēt kolektīvo iesniegumu – "Par solidāru Saeimas deputātu atteikšanos no kompensācijām". Uz to no Gulbenes novada trīs stundu ilgu ceļu bija mērojis iniciatīvas pārstāvis Artūrs Ikvilds.

"Speciāli ierados, bija sarunāts jau laicīgi, centos izbrīvēt dienu. Neviens nepabrīdināja, neko nepateica. Lai gan es pieņemu, ka viņi jau zināja, ka dosies uz Lesteni," sašutis pēc nenotikušās sēdes bija iniciatīvas pārstāvis. "Tā ir bezatbildība. Arī mūsu valsti viņi organizē ne pēc labākajiem kritērijiem."

Vaicāts, vai ieradīsies uz nākamo sēdi, kurā varētu kolektīvo iesniegumu izskatīt, Ikvilds pauda, ka padomās: "Tas tomēr ir liels gabals. Tā būtībā ir milzīga necieņa."

Deputāts Orlovs atzina, ka šis gadījums liks atkārtoti parlamentāriešiem rosināt palielināt termiņu, cik ilgā laikā jāuzsāk kolektīvā iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu.