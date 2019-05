Biedrība 'Dižvagari' Liepājā nodrošinās paliatīvās aprūpes pakalpojumu ģimenēm ar bērniem

Biedrība "Dižvagari: Baltijas rehabilitācijas centrs" Liepājā kļūs par pirmo iestādi Latvijā, kurā turpmāk pilna spektra pakalpojumu varēs saņemt ģimenes, kurās aug bērni ar nepieciešamību pēc paliatīvās aprūpes, informēja biedrības vadītāja Ilze Durņeva.

Viņa norādīja, ka biedrība gan piedāvās rehabilitācijas pakalpojumus, kas palīdz uzlabot šo bērnu funkcionēšanas spējas un sociālās prasmes, gan nodrošinās programmu, kurā tiks nodrošināta atpūta vecākiem un pilnvērtīga aprūpe bērniem.

Piektdien, 17. maijā, pulksten 14 Liepājā, Kr. Barona ielā 14, notiks simboliska centra ēkas otrās kārtas svinīgā atklāšana.

Būvdarbus abās kārtās finansēja kompānija "LNK Group", kas kopējās būvdarbu izmaksas vairāk nekā 133 000 eiro apmērā sedza no saviem līdzekļiem kā ziedojumu biedrības attīstībai.

Atklāšanas pasākumā piedalīsies biedrības vadītāja Durņeva, Veselības, Labklājības un Finanšu ministriju vadības līmeņa amatpersonas, Liepājas pašvaldības vadība, kā arī pārstāvji no Latvijas Universitātes un Liepājas Universitātes. Pasākumā uzstāsies Renārs Kaupers un pianists Jānis Strazds, bet to vadīs Maija Kalniņa.

Biedrības vadītāja uzsvēra, ka centra galvenās ēkas rekonstrukcijas 2. kārtas pabeigšana ļauj spert būtisku soli uz priekšu sākotnējo mērķu sasniegšanā – nodrošināt maksimāli pilnvērtīgu tā sauktā "Atelpas brīža" pakalpojumu tām ģimenēm, kurās aug bērni, kuriem nepieciešama pilnīga jeb paliatīvā aprūpe.

"Tas ir neatsverams atbalsts un palīgs ģimenēm, kurās ik dienu bez pārtraukuma ir īpaši jārūpējas par saviem bērniem. Jau iepriekš sniedzām šādus pakalpojumus, taču sākot ar šo brīdi, turpmāk varēsim nodrošināt pilnvērtīgu bērnu atpūtu pēc rehabilitācijas procedūrām, pilnīgu bērnu aprūpi un pieskatīšanu darba dienās. Tas dos iespēju atelpai arī bērnu vecākiem, lai veltītu laiku arī pašiem sev. Savukārt bērniem tā ir ne vien augstākā līmeņa aprūpe un procedūras, bet arī iespēja savu laiku piepildīt ar krāsām, radošu pieredzi, kustībām un uzturēšanos svaigā gaisā," skaidroja Durņeva.

Centrs sāka sniegt šo pakalpojumu pirms gada, pērn kopumā nodrošinot iespēju to izmantot 15 ģimenēm no visas Latvijas. Sākot ar šī gada maiju, pakalpojumu būs iespējams nodrošināt trīs reizes lielākam skaitam bērnu, bet vienlaikus nepieciešamības gadījumā to varēs izmantot līdz pat 18 bērniem. Pirmie desmit bērni jaunajās telpās tiks uzņemti jau jūnija sākumā.

Pirms gada atklātajā ēkas 1. stāvā bērniem arī turpmāk tiks nodrošināti rehabilitācijas pakalpojumi, savukārt ēkas 2. stāvs būs vieta, kur bērni atpūtīsies un nakšņot.

Lai varētu saņemt šo pakalpojumu, ģimenes locekļiem vai pārstāvjiem ar iesniegumu jāvēršas savas pašvaldības Sociālajā dienestā, kas tālāk slēgs līgumu ar biedrību. Pakalpojumu var saņemt jebkurš bērns, kurš ir ar invaliditāti un īpašo aprūpi.