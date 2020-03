Biežāk dezinficē telpas, atceļ pasākumus – kā ārkārtas situācijā rīkojas tirdzniecības centri (plkst. 21:35)

Lai mazinātu saslimšanu ar koronavīrusu un tā izraisīto slimību "Covid-19", valstī pasludināta ārkārtēja situācija, kas paredz arī aizliegt pasākumu rīkošanu ar vairāk nekā 200 dalībniekiem. Kā šādā situācijā plāno rīkoties tirdzniecības centri un citas publiskas vietas, skaidroja portāls "Delfi".

Samazina darba laiku, dezinficē telpas



No sestdienas iepirkšanās centrs "Akropole" strādā saīsinātā darba režīmā. Kā norāda centra pārstāve Lauma Laube, "Akropoles" darba laiks ir samazināts par divām stundām, bet "Maxima" un "Euroaptieka" strādās ierastajā režīmā.

Tas tiek darīts, izrādot labo gribu attiecībā uz valsts institūciju norādījumiem – samazināt sabiedrisku vietu apmeklēšanu un daudz cilvēku pulcēšanos vienviet, norāda Laube.

"Pie katras ieejas ir uzstādīti roku dezinfekcijas līdzekļi, papildus standarta tīrīšanas prasībām tiek veikta saskarsmes virsmu tīrīšana ar dezinfekcijas līdzekļiem. "Akropoles" ventilācijas sistēmas ir pārslēgtas no cirkulācijas režīma uz svaiga gaisa režīmu," norāda Laube.

Tāpat arī ir atcelti visi līdz 14. aprīlim centra telpās plānotie pasākumi.

Pasākumi ir atcelti arī tādos tirdzniecības centros kā "Domina", "Origo", "Alfa" un "Spice". Arī šajos tirdzniecības centros ir izvietoti papildus roku dezinfekcijas punkti, kā arī tiek pastiprināta uzmanība pievērsta telpu tīrībai un dezinfekcijai.

Kā norāda tirdzniecības centra "Spice" mārketinga vadītāja Linda Kalniņa, veikalā ventilācijas iekārtas tiek ieslēgtas stundu pirms darbalaika sākuma, un izslēdzas stundu pēc darbalaika beigām, lai maksimāli izvēdinātu centra telpas.

Arī universālveikala "Stockmann" zālēs un kasu zonās ir novietoti veikala apmeklētājiem un darbiniekiem brīvi pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi, norāda universālveikala pārstāve Dace Kokina. Savukārt, lai mazinātu vīrusa izplatīšanās risku darbinieku un klientu vidū, ir atcelti darbinieku komandējumi, viesu uzņemšana, klātienes sapulces un nepieciešamības gadījumā darbiniekiem tiek izskatīta iespēja strādāt attālināti.

Savukārt mājas preču veikalā "Ikea" līdz 14. aprīlim tiks slēgta bērnu rotaļu istaba. Kā norāda veikala vadītāja Inga Filipova, darbinieku un veikala apmeklētāju drošība vienmēr ir galvenā prioritāte.

Tāpat arī "Ikea" pēdējās nedēļās biežāk tīra un dezinficē bieži lietotas virsmas, piemēram, ratiņu rokturus, durvju rokturus, margas un pogas, norāda Filipova.

"Darbinieku tualetēs ir izvietotas roku mazgāšanas instrukcijas un ieteikumi par personīgās higiēnas normu ievērošanu, un šī informācija tiek izplatīta dažādos kanālos. Veikala apmeklētāju tualetēs ir izvietoti atgādinājumi nomazgāt rokas," skaidro "Ikea" pārstāve.

Arī kinoteātri nosaka ierobežojumus



Rīgas lielākie kinoteātri regulēs apmeklētāju plūsmu, nepieļaujot, ka vienu seansu varētu noskatīties vairāk par 100 cilvēkiem. Savukārt "Splendid Palace" seansus pārtraucis pilnībā, līdz ar to atcelti arī citi kinoteātra telpās paredzētie pasākumi. Plašāka informācija pieejama šeit.



Tiek slēgti sporta klubi



Sporta klubs "Lemon Gym" kopš 13. marta ir samazinājis darba laiku – no pirmdienas līdz piektdienai tas strādās no pulksten 7 līdz 21, bet nedēļas nogalēs no pulksten 10 līdz 21. Tāpat klubos ir izvietoti vairāk dezinfekcijas līdzekļi.

Savukārt sestdien tika pieņemts lēmums ierobežot neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Noteikt, ka kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz pulksten 23.

Tāpēc sporta klubs "Myfitness" jau sākot ar svētdienu, tiks slēgts, liecina paziņojums viņu "Facebook" lapā. Visiem sporta kluba biedriem abonements un periodu kartes tiek apstādinātas bezmaksas.

Jau vēstīts, ka visā Latvijā saistībā ar "Covid-19" izplatīšanos izsludināta ārkārtas situācija, kas būs spēkā līdz Lieldienām.

Tāpat paplašināts "Covid-19" skarto valstu saraksts, uz kurām ir attiecināti īpaši piesardzības pasākumi.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. "Covid-19" ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. "Covid-19" infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.