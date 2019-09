Biežāk smaidīt un uzmundrināt – Šuplinskas sveiciens jaunajā mācību gadā

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) jaunajā mācību gadā aicina biežāk smaidīt, uzmundrināt un atbalstīt vienam otru un būt saskaņā ar sevi. Turpinājumā portāls "Delfi" publicēt ministres sveicienu pirmajā skolas dienās.

Labdien! Loba dīna! Jõvā pǟva!

Latvijas skolu saime!

Lai šī satraucošā enerģija, prieks par tikšanos, kopā būšanu un kopā varēšanu iedvesmo visa mācību gada garumā! Mums visiem ir viens mērķis — gribam būt mēs paši: spēcīgi, gudri un iejūtīgi — šodien, rīt un Latvijas kopīgajā nākotnē. Tāpēc uzmundrināsim viens otru ikdienā, satiekoties gan reālajā, gan virtuālajā pasaulē.

Biežāk smaidīsim! No iekšpuses un pēc būtības.

Biežāk atbalstīsim viens otru! Skolēns — skolēnu, students — studentu. Bet arī skolotāju, docētāju. Mums katram kādā brīdī var uzmākties skumjas, nevarēšana un nespēks.

Šķiet, visgaidītākais atbalsts un iespēja smaidam ir saruna. Ja kāds zina, kā var labāk organizēt stundu, apgūt vielu, nostiprināt prasmes, iegūt jaunu risinājumu, saplānot projektu, — stāstiet, rīkojieties! Jo tikmēr, kamēr dara, nav laika garlaicībai, citu nosodīšanai un nemitīgām žēlabām.

Kas un kāds būs šis mācību (studiju) gads? Viss ir atkarīgs no prieka un darīšanas drosmes, kam ļausieties. Skolās šis būs tehnoloģiju gads, augstskolās — ceļš uz atvērtību un atbildību. Esiet prasīgi un atbildīgi! Jo vairāk jautājumu, jo vieglāk skolotājam (docētājam) atrast īsto atslēgu mācīšanās procesam, skolēna (studenta) pieredzei un izpratnei.

Pasaule mainās strauji, tikmēr mēs, kas dzīvojam Latvijā, runājam latviešu, arī lībiešu un latgaliešu valodā un kopjam tās, cienām ikvienu valodu, kas skan mums līdzās, dzīvojam tradīcijās, kur latviskais izpaužas pasaulīgajā, modernajā un otrādi. Tieši no mums ir atkarīgs tas, cik ilgi pasaulē mēs būsim lepni par savējiem un savējo. Sākam ar savu dzimtu, skolu, novadu izzināšanu! Ja kādam tas izdodas formulā, konstrukcijā un eksperimentā — lieliski. Ja kāds to dara dziesmas, dejas, mūzikas solī — pārliecinoši. Ja kāds to izsaka tekstā — paliekoši. Un mācību gada izskaņā to apliecināsim XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos!

Būt saskaņā ar sevi! Būt pašiem! Byut pošim! Īžēņtšõdõks voļtõ!

Ilga Šuplinska,

izglītības un zinātnes ministre