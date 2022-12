Biķernieku mežā sākusi darboties slēpošanas trase

Jau šobrīd, ņemot vērā ziemai raksturīgos laika apstākļus, ir atvērta slēpošanas trase Biķernieku mežā. Plānots, ka nākamās nedēļas otrajā pusē varētu būt atvērtas arī pārējās slēpošanas trases, taču tas būs tiešā veidā atkarīgs no laika apstākļiem, portāls "Delfi" uzzināja Rīgas domē.

Biķernieku meža slēpošanas trases, kas atrodas Sergeja Eizenšteina ielā 16 un kuru ierīkojusi VAS "CSSD", darba laiks sestdienās būs no pulksten 9 līdz 21 un svētdienās – no pulksten 9 līdz 19. Darba dienās trase būs atvērta no pulksten 11 līdz 21.

Tāpat pirmās trases plānots ierīkot Uzvaras parkā, Lucavsalā un Purvciemā.

Kā vēstīts, decembrī Rīgas pašvaldība iedzīvotājiem iecerējusi nodrošināt distanču slēpošanas iespējas Uzvaras parkā (Uzvaras bulvārī 15), Purvciemā (Lielvārdes ielā 141), Lucavsalā un Mežaparkā (Kokneses prospektā 39).

Paredzēts, ka šoziem būs pieejama arī mākslīgā ledus slidotava Purvciemā (Lielvārdes ielā 141) un kameršļūkšanas trases Mežaparkā (Lielās estrādes teritorijā).

Tāpat vēstīts, ka jaunākā laika prognoze liecina, ka brīvdienās un jaunnedēļ Latvijā saglabāsies sals. Naktīs austrumu rajonos gaisa temperatūra pazemināsies pat līdz -11...-15 grādiem, savukārt jaunnedēļ, lai arī aukstums turpināsies, mākoņu debesīs būs vairāk un brīžiem snigs.