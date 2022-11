Bilts: Krievija saskaras ar to pašu, kā dēļ gadsimta laikā jau divas reizes ir sabrukusi

Nespējot modernizēt valsti, Krievija gadsimta laikā jau divas reizes ir sabrukusi, un tas pats sagaida arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina vadīto Krieviju, intervijā aģentūrai LETA pauda Zviedrijas bijušais premjerministrs un ārlietu ministrs, Eiropas Ārlietu padomes līdzpriekšsēdētājs Karls Bilts.

Viņš izteica pārliecību, ka Putins ilgi vairs nevaldīs, jo režīma problēmas aizvien pieaug un kādā brīdī tās viņam un viņa režīmam kļūs pārāk smagas.

"Mums nevajadzētu aizmirst, ka Krievija ir viena no valstīm, kas gadsimta laikā ir sabrukusi jau divreiz. Tā atkal saskaras ar tiem pašiem iemesliem – ar savu nespēju modernizēt valsti. Cariskā impērija nespēja modernizēties un sabruka, tas pats notika ar Padomju Savienību. Tāds pats liktenis kādā brīdī sagaida arī Putina režīmu," intervijā Rīgas konferences laikā norādīja Bilts.

Viņš uzsvēra, ka tajā brīdī būs jābūt gataviem sadarboties ar tiem, ar kuriem Krievijā tas būs iespējams. Tāpēc jāpalīdz arī tiem cilvēkiem, kuri šobrīd nevar palikt Maskavā un dodas uz citām valstīm. "Ne tāpēc, ka viņi vēlas dzīvot Zviedrijā vai Latvijā, bet gan tāpēc, ka vēlas būt šeit tad, kad būs iespējams atgriezties Krievijā," norādīja Eiropas Ārlietu padomes līdzpriekšsēdētājs.

Bilts uzsvēra, ka Krievija ir sabiedrība, kas vēsturiski tikusi raustīta starp to, kas tolaik bija rietumi un austrumi. "Šis ir tas pats vecais strīds no 19. gadsimta, un tas nekad nav ticis īsti atrisināts. Vēsturiskās pretrunas starp katoļu un luterāņu rietumiem un pareizticīgajiem austrumiem joprojām ir jūtamas. Tādu jautājumu izzušanai vajag daudz laika. Bet tas jāpaveic Krievijai pašai, ja tā vēlas iekļauties modernajā pasaulē – tieši to arī nozīmē atvērta sabiedrība," sacīja Zviedrijas starptautisko attiecību veterāns.

Kaut Rietumi ilgstoši centās palīdzēt Krievijas kļūst par demokrātisku valsti, kas pilnvērtīgi iekļaujas modernās pasaules saimē, Bilts Krievijas stāvokli nevērtē kā Rietumu politikas neveiksmi, bet gan kā pašas Krievijas neveiksmi.

"Jā, mēs centāmies palīdzēt modernizēt Krieviju, darījām to diezgan ilgi. Darījām to, kas bija jādara. Un Krievija attīstījās visai cerīgi, par to nav šaubu – viņi virzījās pareizajā virzienā, ar visiem tam sekojošajiem sarežģījumiem un problēmām. Bet tad viņi pagriezās citā virzienā. Un tā bija pašas Krievijas neveiksme," viņš norādīja.