Bīskaps krustaceļā Aglonā: pasaule skaidri redz, ka Krievija ir teroristu valsts

"Visa pasaule skaidri redz, ka Krievija ir teroristu valsts, kas īsti nacistiskā garā īsteno genocīdu pret ukraiņu tautu, lai okupētu visu valsts teritoriju," svētdienas vakarā Aglonā, sākot Tautas krusta ceļu, teica Latvijas Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.

Lūgšanas iesākumā, uzrunājot sanākušos ticīgos, svētceļņiekus, valsts augstākās amatpersonas, Bulis sacīja, ka Krusta ceļš ir Jēzus ciešanu ceļš uz Golgātu. "Var teikt, ka šodienas krusta ceļš, ko mēs apcerēsim, ir sācies jau šā gada 24. februārī, kad mierīgi gulošie cilvēki Ukrainā izdzirdēja sirēnu skaņas, kad Ukrainas pilsētas sāka apšaudīt un bombardēt, kad pāri robežai Ukrainas teritorijā īsti boļševisko, staļinisko un čekistu tradīciju garā ienāca kara tehnikas un karaspēka kolonnas no Krievijas", teica bīskaps.

"Ukrainā Krievija turpina darīt to pašu, ko tā ir darījusi līdz šim arī agrāk un citviet – melot, nogalināt, spīdzināt, izvarot, terorizēt, deportēt, apspiest un iznīcināt citas tautas, sagrābt viņu mājas, resursus, visu sagraut un izpostīt, sēt šausmas un iznīcību, totālu necilvēcību, ļaunumu un bezdievīgumu," atzina Bulis.

Garīdznieks teica, ka Svētajos rakstos lasām, ka melu tēvs ir sātans, kas tulkojumā nozīmē Dieva pretinieks. Un sātana valstība ir melu valstība. "Melot, noliegt patiesību, melnu pasludinot par baltu un baltu par melnu, tāda lūk ir Krievijas ikdiena," viņš sacīja.

Bulis teica, ka ir miljoniem kara bēgļu no Ukrainas, tūkstošiem bojāgājušo, simtiem ievainoto sakropļoto, cilvēki cieš drausmīgas mokas. Ar dažāda veida ieročiem tiek iznīcināts viss dzīvais, grauta civilā infrastruktūra. Bulis sacīja, ka no Ukrainas pilsētām tiek piesaukts Jēzus, lai viņš būtu blakus "šī šausmīgā kara upuriem".

"Mums liekas, ka katram individuāli mums nav ietekmes uz kara gaitu un norisi, tomēr arī nelieliem solidaritātes žestiem un palīdzībai ir liela nozīme, galvenais, lai šie notikumi mūs aizkustina un pārveido," viņš sacīja.

Bulis aicināja lūgt, lai Dievs uzlūko ukraiņu tautu, lai pasargā no nepelnītām ciešanām, no ienaidnieka ļaunuma un lai dāvā miera dāvanu un žēlastību uzvarēt ienaidnieku, piecelties no drupām un no sāpēm par drausmīgajiem zaudējumiem un upuriem.

"Lai uzplaukst brīva un neatkarīga Ukraina, jo tad arī Latvija un citas valstis nostiprināsies savā brīvībā," teica bīskaps, lūdzot Aglonas dievmātes aizbildnību "par mieru pasaulei un mūsu visu sirdīm".

Foto: Foto: Rihards Rasnacis

Jau ziņots, ka krusta ceļš ir Romas katoļu baznīcas lūgšana, ko veido 14 stacijas jeb apstāšanās vietas, un kas ir veltīta Jēzus Kristus ciešanu un nāves apcerei.

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, kas tiek svinēti 15. augustā, ir vieni no gada lielākajiem katoļu baznīcā Marijai veltītajiem svētkiem. Tie ir vissenākie Jaunavas Marijas godam veltītie svētki.

Tradicionāli Latvijā šie reliģiskie svētki visplašāk tiek svinēti Aglonas bazilikā, kurp katru gadu kājām dodas svētceļnieku grupas no Latvijas un citām valstīm. Aglonas bazilika ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām svētvietām ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Aglonā pulcējas garīgā ceļa meklējumos esoši cilvēki no daudzām pasaules valstīm.

Ar valdības lēmumu šie svētki noteikti kā valsts nozīmes pasākums.

Jau ziņots, ka pērn Aglonā, Covid-19 pandēmijas izplatības ierobežošanai, bija spēkā virkne ierobežojumu.

Sīkāks ieskats 2021. gada pasākumos Aglonā, kā arī Tautas krustaceļā pieejams šeit.