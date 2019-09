Tirdzniecības parka "Alfa" nomnieks "Black star wear" pēdējās dienās izpārdevis visu apģērbu kolekciju ar Krievijas prezidenta ģīmetni un armijas tematiku, līdz ar tā vairs veikalā nav pieejama, pastāstīja "Black Star Wear" franšīzes vadītāja Baltijas valstīs Jūlija Polenņikova.

Arī aģentūra LETA novēroja, ka minētās kolekcijas apģērbi veikalā vairs nav pieejami.

"Šīs preces vairs veikalā nav pieejamas, esam tās jau izpārdevuši. Attiecīgā kolekcija bija ļoti neliela daļa no "Black star wear" kopējā sortimenta. Šīs drēbes tika laistas apgrozībā vienu reizi ierobežotā daudzumā, jo tā bija sadarbībā ar uzņēmumu "Krievijas armija" radīta kolekcija," sacīja Polenņikova, piebilstot, ka uz apģērbiem esošais apzīmējums "Krievijas armija" ir uzņēmuma nosaukums nevis Krievijas armija tiešā nozīmē.

Viņa pastāstīja, ka kopš gadsimta sākuma daudzi apģērbu veikali visā pasaulē ražo militāra stila drēbes, līdz ar to "Black star wear" pieejamajai produkcijai nav nekādas saistības ar politiku, neraugoties uz nelielas daļas Latvijas sabiedrības pretējiem ieskatiem. "Mēs ļoti bijām izbrīnīti par radušos situāciju, jo Igaunijā mums jau gadu darbojas veikals ar tieši tādu pašu sortimentu," teica Polenņikova.

Komentējot, vai arī krekliem ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina ģīmetni nav bijis politisks raksturs, Polenņikova atbildēja, ka "tas esot joks jeb "prikols" līdzīgi kā citos veikalos T-krekli ar ASV armiju vai marihuānu," sacīja veikala vadītāja. Šādu preču tirgotājus neviens taču neuzskata par narkodīleriem. Pēc Polenņikovs uzsvērtā, "Black star wear" nav vēlējies ar savu kolekciju kādu aizvainot vai sadusmot.

Viņa pastāstīja, ka veikals vēlētos, lai saceltā ažiotāža ap attiecīgo apģērba kolekciju noklustu, līdz ar to pagaidām uzņēmums nav domājis par to, vai, ņemot vērā lielo pieprasījumu, veikalā atkārtoti pievest ažiotāžu izraisījušo apģērbu kolekciju. "Veikalā viss ir mierīgi, to apmeklē ļoti daudz pozitīvi noskaņotu cilvēku, tostarp pirkumus veic cilvēki, kas nerunā krievu valodā un kuriem viss patīk," viņa sacīja.

Polenņikova piebilda, ka tirdzniecības parka "Alfa" apsaimniekotājs "Linstow Center Management" (LCM) uzņēmumam devis rekomendējoša rakstura ieteikumu izņemt attiecīgo kolekciju no veikala sortimenta, taču to nav nācies darīt, jo visa kolekcija jau bija iztirgota vēl pirms sākās ažiotāža publiskajā telpā. Polenņikova arī atzīmēja, ka Latvijas normatīvie akti neparedz ierobežojumus, kas aizliegtu uzņēmumam tirgot preces ar armijas simboliku vai Krievijas prezidenta attēlu, līdz ar to likumu uzņēmums nav pārkāpis.

LCM pārstāvji teica, ka tā arī nav saņēmuši pieprasīto oficiālo atbildi no nomnieka "Black star wear" saistībā ar veikala tālāko rīcību kontekstā ar tajā pieejamo apģērbu kolekciju ar Kremļa tematiku, taču attiecīgās preces no veikala ir izņemtas. "Alfa" pārvaldītājs arī norāda, ka LCM juristi paralēli strādā pie dažādu iespējamo situāciju modelēšanas, lai rastu labāko risinājumu gadījumā, ja nomnieka sortimentā šī kolekcija būs pieejama.

LCM arī sagaidām Valsts drošības dienesta oficiālu viedokli par ieteicamo rīcību un iznomātāja tiesībām un pienākumiem šajā un līdzīgos gadījumos, ņemot vērā publiskajā telpā izskanējušo informāciju par to, ka šis gadījums atrodas Valsts drošības dienesta redzeslokā un dienests to izvērtē.

Jau ziņots, ka tirdzniecības parka "Alfa" pārvaldītājs lūdzis no veikala "Black star wear" sortimenta izņemt apģērbu kolekciju ar Krievijas prezidenta Vldimira Putina seju, Krievijas karogu apdarē un Krievijas armijnieku tematiku.

LCM pārstāve Ilze Žūka iepriekš uzsvēra, ka uz visiem nomniekiem attiecas vienādi noteikumi, proti, ir jāievēro Valsts likumdošana un normatīvo aktu prasības. Vienlaikus šis regulējums neparedz pieprasīt iesniegt katra nomnieka tirdzniecībai paredzētā sortimenta katras preces detalizētu aprakstu un bildes, skaidroja Žūka.

"Taču, reaģējot uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju, mēs esam sazinājušies ar šo nomnieku, lūdzot izņemt no sortimenta konkrēto kolekciju," viņa teica.

Žūka arī papildus paskaidroja, ka Latvijas valsts atbildīgās institūcijas ir atļāvušas konkrētā uzņēmuma komercdarbību Latvijā, reģistrējot šeit šī zīmola franšīzes operatoru.

Valsts drošības dienests (VDD) apģērbu kolekcijas ar Kremļa tematiku tirgošanā saskata Krievijas centienus propagandēt tās ģeopolitisko kursu, tāpēc dienests veiks šī gadījuma izvērtēšanu.

VDD ieskatā prokremliski orientētā repera apģērbu veikala atvēršana vienā no lielākajiem tirdzniecības centriem Latvijā "Alfa" saskan ar Krievijas centieniem propagandēt tās ģeopolitisko kursu un palielināt savu ietekmi citās valstīs, aģentūrai LETA iepriekš atzina VDD.

Par veikalā "Black star wear" redzētajām drēbēm ar Krievijas prezidenta seju uz tām, Krievijas karogu apdarē, kā arī armijnieku tematiku vairāki Latvijas iedzīvotāji pauduši sašutumu sociālajos tīklos.

5.septembrī atklāta tirdzniecības parka "Alfa" jaunbūve, kurā pieejami 40 jauni veikali, tostarp tirdzniecības centrā pieejams arī tāds zīmols kā "Black Star Wear", kurā liela daļa nopērkamo drēbju ir krievu repera Timati apģērbu līnija.

2017.gada rudenī tika sāka tirdzniecības parka "Alfa" paplašināšana. Projekta kopējās investīcijas veidoja 55 miljonus eiro.

LCM Latvijā pārvalda tirdzniecības centrus "Alfa", "Mols" un "Origo".