'Blaumanim patiktu, ir sižets,' – soctīklotāji par Braku meža izciršanu

Situācija, kas radusies starp Ērgļu novada domi un vietējiem iedzīvotājiem, jautājumā par "Braku" meža ciršanu raisījusi pārdomas ne tikai dažādu nozaru ekspertu, bet arī sociālo tīklu lietotāju vidū.

Starp aktīvajiem tīklotājiem ir gan mežu aizstāvji, gan tādi, kuri uzskata, ka izcirst kokus "Brakos" ir vienīgā izeja.

Visi speciālisti saka vienu un to pašu, ka mežs mazvērtīgs, tā vērtība ar katru gadu zūd. Pakāpeniska ciršana nozīmētu to, ka Braku muzeja telpām nauda nesanāktu, tā tiktu izklakarēta ikdienas vajadzībām. Uzreiz izstrādāto nākotnē jāveido kvalitatīvāk.



"Braku meži nav atdalāmi no Blaumaņa un no mums, latviešu tautas, pie kuras piederat arī jūs. Nevarētu būt, ka jūs tiešām vēlaties režisēt grandiozu ''Indrānu'' iestudējumu dzīvē, it kā lai paņirgātos par autoru" - https://t.co/LPY3KZjYQx