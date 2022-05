Bojāti karogi, karu slavinoša simbolika – policija turpina fiksēt veiktos nodarījumus

Saistībā ar Krievijas karu Ukrainā vairums Valsts policijas (VP) fiksētu nodarījumu ir saistīti ar Krievijas kara slavinošu simbolu atainošanu vidē vai uz infrastruktūras objektiem, kā arī karogu un auto bojāšanu, portālu "Delfi" informēja VP.

Saistībā ar Krievijas karu Ukrainā kopumā Valsts policija Latvijā fiksējusi ap 120 piketiem, sapulcēm vai publiskiem gājieniem, tostarp konstatēti vairāki likumpārkāpumi un noziedzīgi nodarījumi, par kuriem sākti 42 kriminālprocesi, vairāk nekā 60 administratīvie pārkāpumu procesi un vairāk nekā 120 resoriskās pārbaudes.

VP fiksējusi arī atsevišķus gadījumus, kur ir izcēlušies tieši konflikti starp iedzīvotājiem, tomēr lielākoties VP konstatētie nodarījumi ir saistīti ar Krievijas kara Ukrainā slavinošu simbolu atainošanu vidē vai uz infrastruktūras objektiem, kā arī tādi, kas vērsti pret karogiem vai retāk – transportlīdzekļu bojāšanu.

Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka notikumi nav ar augšupejošu tendenci vai būtiskiem saasinājumiem, līdz ar to iedzīvotājiem nav pamata satraukumam.

Lielā daļā kriminālprocesu aizvien turpinās izmeklēšana, bet ir gadījumi, kad personas jau sauktas pie atbildības administratīvo procesu lietās, tāpat arī resoriskās pārbaudes ir ar mainīgu skaitu, jo lietas potenciāli vai nu tiek tālāk virzītas par administratīvajiem procesiem vai kriminālprocesiem, ja tiek saskatīts pamats to tālākai virzīšanai, vai arī tiek izbeigtas, ja nav iestājušies apstākļi to tālākai virzībai, skaidro VP.

Šī gada 20. aprīlī Rīgas Zemgales iecirknis uzsāka kriminālprocesu par gadījumu, kad atrodoties pie kādas valsts iestādes ieejas, lai saņemtu nepieciešamos pakalpojumus, ap pulksten 16.40 izcēlās konflikts starp kādu vīrieti un ukraiņu valodā runājošu ģimeni – divām sievietēm un mazgadīgu bērnu.

Pēc Valsts policijas rīcībā esošās informācijas, vīrietis izvērsa verbālus apvainojumus un, konfliktam eskalējoties, iesita bērnam, pēc kā metās bēgt. Sievietes par notikušo ziņoja policijai un nekavējoties tika uzsākti personas meklēšanas pasākumi.

Par notikušo nodarījumu policija aizturēja kādu 1957. gadā dzimušu vīrieti, kurš iepriekš nebija nonācis policijas redzes lokā.

Vīrietis atzīts par aizdomās turēto pēc krimināllikuma 231. panta otrās daļas par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam. Vienlaikus tiks arī vērtēts vai nodarījumā nav saskatāms kāds cits noziedzīgs nodarījums, piemēram, naida noziegums. Šobrīd vīrietim piemērots drošības līdzeklis – policijas uzraudzība.

Vēl divi kriminālprocesi sākti par nodarījumiem, kas saistīti ar karogiem. Viens tāds gadījums fiksēts 25. aprīlī Latgales reģionā, kur no kādas mājas fasādes Daugavpilī nozagts Ukrainas valsts karogs. Par notikušo ierosināts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 180.panta par zādzību nelielā apmērā un aizdomās par nodarījumu jau aizturēts kāds jauns vīrietis.

Otrs gadījums fiksēts Zemgales reģionā 1. maijā, kad Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknis uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 93. panta par Valsts simbolu zaimošanu.

Process sākts par to, ka kāds vīrietis noņēma Latvijas Republikas karogu no turētāja, kurš atradās pie kādas daudzdzīvokļu mājas un to nometa zemē. Vīrietis šāda veida darbības veica vairākkārt, karogu sasmērējot. Skaidrojot savas rīcības motīvus, vīrietis vērsa uzmanību, ka viņaprāt šeit neesot nekāda Latvija, bet gan Ukraina un, ja kāds karogu novietos atpakaļ, viņš to atkal ņemšot nost.

Izmeklēšana kriminālprocesā jau pabeigta un lieta nodota kriminālvajāšanas uzsākšanai prokuratūrā.

Tāpat sākts kriminālprocess par automašīnas bojāšanu – 3. maijā Latgales reģionā kāds bēglis no Ukrainas konstatēja, ka bojāta viņa automašīna, tostarp izsists priekšējais vējstikls. Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu. Izmeklēšana šobrīd turpinās.

Tāpat ir sāktas arī vairākas jaunas resoriskās pārbaudes vai administratīvā pārkāpuma procesi. Lielākoties tie ir par Krievijas kara atbalstošu simbolu atainošanu vidē vai uz infrastruktūras objektiem, tostarp resoriskā pārbaude sākta arī par 1. maijā Olainē konstatētu bojājumu – no ēkas sienas izrauts Ukrainas karoga stiprinājums.

Savukārt Rīgā policija aizturēja kādu vīrieti, kurš izspārdīja ietves malā saliktus sveču trauciņus, kas bija novietoti Ukrainas karā kritušo karavīru un civiliedzīvotāju piemiņai. Par notikušo sākts administratīvai process par alkohola lietošanu publiskā vietā un sīko huligānismu.

Valsts policija rūpīgi seko līdzi norisēm sabiedrībā un pievērš pastiprinātu uzmanību jebkādām viedokļu un darbību izpausmēm, kas saistīti ar agresiju pret Ukrainas bēgļiem vai atbalstu Krievijas karam Ukrainā, lai novērstu iespējamos likumpārkāpumus un aicina arī iedzīvotājus ziņot par manītiem likumpārkāpumiem vai sabiedriskās kārtības apdraudējumiem, vai aizdomīgām personām, zvanot 110.