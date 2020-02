Bordāns aicina atbrīvot no amata ministru Nemiro; premjers nekomentē

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) aicina premjeru Krišjāni Kariņu (JV) atbrīvot no amata savu koalīcijas partneri Ralfu Nemiro ("KPV LV"), publiskā paziņojumā medijiem paziņoja Bordāna biroja preses sekretārs Andris Vitenburgs. Savukārt premjers portālam "Delfi" tā arī nesniedza skaidru atbildi, kā vērtē sava biedra aicinājumu, vienlaikus atgādinot, ka no Nemiro sagaida OECD labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu.

Bordāna ieskatā, šobrīd notiekošais Ekonomikas ministrijā (EM) liecina, ka ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, tā vietā, lai īstenotu valdības deklarācijā doto uzdevumu likvidēt OIK, visus spēkus velta sev pietuvinātu, taču nepietiekami kvalificētu un ar apšaubāmu reputāciju apveltītu personu iecelšanai vienā no Latvijas attīstībai stratēģiski svarīgākajiem uzņēmumiem – "Latvenergo".

"Ekonomikas ministra rīcība un ar to saistītie notikumi ap šo valsts vērtīgāko uzņēmumu neatbilst labas pārvaldības principiem. Turklāt ministrijas administratīvais vadītājs, kurš rīkojas tiesiski un saimnieciski, lai nepieļautu situācijas destabilizēšanu, tiek mudināts aiziet no sava amata," paziņojumā pauž Bordāns.

Bordāns uzsver: "Kā Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs iestājos par tiesiskumu un labas pārvaldības principiem, par valsts īpašuma rūpīgu un atbildīgu apsaimniekošanu, par demokrātisku valsts pārvaldi un pret šauru personīgu interešu lobēšanu. Strādājot vienā valdībā, nevaru piekrist un piesegt šādu neētisku un prettiesisku rīcību. Vēršu uzmanību uz to, ka AS Latvenergo kā stratēģiskās nozīmes infrastruktūras uzturētājs ir kritiski svarīgs valsts drošībai. Atgādinu, ka saskaņā ar Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra Ērika Eglīša publiski pausto informāciju, pēc tam, kad viņš bija norādījis ministram par riskiem, kas var rasties, ieceļot "Latvenergo" padomē mazkvalificētus speciālistus, notika mēģinājumi Eglīti pārcelt no valsts sekretāra amata. Tikai pēc tam, kad viņš bija atteicies no pārcelšanas piedāvājuma, izskanēja informācija par atstādināšanu no amata un vēršanos prokuratūrā. Pamatojoties uz iepriekš norādītiem apstākļiem, aicinu Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu atbrīvot no amata ekonomikas ministru Ralfu Nemiro."

Tieslietu ministrs Bordāns norāda, ka saskaņā ar 2019. gada 23. janvārī parakstīto Ministru kabinetu veidojošo 13. Saeimas frakciju sadarbības līguma 5.1.3.apakšpunktu, Ministru prezidentam ir tiesības pieprasīt jebkura sadarbības partnera izvirzītā ministra demisiju, ja viņš ir zaudējis uzticību, kā arī gadījumā, ja konkrētās personas darbs nav atbilstošs no profesionālās kvalitātes viedokļa.

Kariņš aicinājumu nekomentē

Premjers Kariņš nekomentēja Bordāna aicinājumu no amata atbrīvot Nemiro, bet uzsvēra, ka ekonomikas ministra atbildībā ir nodrošināt, ka tiek ievēroti labi pārvaldības principi valsts kapitālsabiedrības "Latvenergo" uzraudzībā.

"Kā iepriekš jau Ministru Prezidents ir norādījis, "Latvenergo" padomes locekļi ir jāizvēlas tikai un vienīgi konkursa kārtībā, nav pieļaujama politiski pietuvinātu personu virzīšana uz šiem amatiem. Jāatzīmē, ka pretendentam jāatbilst visām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas noteiktas stratēģiski nozīmīgam valsts uzņēmumam. Kopumā ir skaidrs, ka valstī ir jāvirzās uz to, ka valsts uzņēmumu pārvaldei ir jābūt ārpus ministriju kontroles, profesionālai un centralizētai, atbilstoši valdības deklarācijai," sacīja premjera padomniece komunikācijas jautājumos Ieva Zīberga.

Premjera pārstāve uzsver, ka "pēdējie notikumi tikai vēlreiz apliecina nepieciešamību iet šajā virzienā". Viņa, nesniedzot skaidru atbildi, bet raksturojot Kariņa pozīciju, atgādināja punktus no valdības deklarācijas, kas sola turpināt OECD vadlīnijās iekļauto labas korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās.

Jau ziņots, ka Nemiro uz disciplinārlietas pārbaudes laiku par iespējamiem pārkāpumiem obligātā iepirkuma komponentes uzraudzībā no amata atstādināja EM valsts sekretāru Eglīti.

Savukārt no amata atstādinātais Eglītis pēc tam iesniedza atlūgumu, kā arī nosūtījis vēstuli politiskās partijas "KPV LV" Ētikas komisijai un Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai ar lūgumu izvērtēt Nemiro lēmumus, ieceļot amatos sev pietuvinātas personas.