Braže aiziet no darba NATO; turpmāk strādās ĀM

NATO ģenerālsekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos Baiba Braže atstājusi amatu, liecina viņas ieraksts tviterī.

Darba gaitas viņa turpinās kā īpašo uzdevumu vēstniece Latvijas Ārlietu ministrijā (ĀM).

Viņa izsaka pateicību kolēģiem aliansē, kuri uzticīgi kalpo NATO.

Farewells done after incredible 3+ years @NATO and time for new challenges as Ambassador for Special Assignments @Latvian_MFA .

Grateful to @jensstoltenberg and my PDD team, ASGs, civil &military leaders and to all who serve for their dedication to the Alliance.#WeAreNATO pic.twitter.com/Lbyffnj2Og