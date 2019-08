Brīdina par iespējamiem sastrēgumiem ceļā uz festivālu 'Summer Sound' Liepājā

Autobraucējiem, kas nedēļas nogalē plāno doties uz festivālu "Summer Sound" Liepājā, jāņem vērā, ka uz Jūrmalas šosejas turpinās remontdarbi un ir izmaiņas satiksmes organizācijā krustojumā ar Rīgas apvedceļu, atgādina "Latvijas Valsts ceļi".

Uzņēmums iesaka no Rīgas izbraukt pa Jelgavas šoseju un tālāk pa Rīgas apvedceļu nokļūt uz Liepājas šoseju.

Tāpat "Latvijas Valsts ceļi" atgādina, ka uz Vidzemes šosejas Sēnītes posmā turpinās remontdarbi un satiksme tur pakāpeniski tiek pārslēgta uz brauktuvi Siguldas virzienā un tā notiek pa vienu joslu katrā virzienā.

Kurzemē uz reģionālajiem ceļiem seši luksofori ir posmā no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām, savukārt pie Pāvilostas to skaits ir sarucis līdz četriem. Abos būvdarbu posmos ir jārēķinās ar nepilnu stundu to izbraukšanai. Tāpat garāks remontposms ir no Ēdoles līdz Jūrkalnei. 45 minūtes ceļā paies Latgalē ceļa posmā no Gulbenes Balvu virzienā līdz Kazupei un Zemgalē posmā no Tērvetes līdz Lietuvas robežai.

Būvdarbu vietās uzņēmums aicina ievērot satiksmes organizāciju, pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulētāju norādes, lai satiksme caur būvobjektiem noritētu raiti un nerastos sastrēgumi, jo būvobjektos transportlīdzekļiem nav iespējams samainīties vietām. Neievērojot satiksmes ierobežojumus, var izraisīt pamatīgus sastrēgumus un apgrūtināt braukšanu sev un citiem satiksmes dalībniekiem.