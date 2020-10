Brīdina par jaunu krāpniecības shēmu lietotnē 'WhatsApp'

Tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" brīdinājusi par jaunu krāpniecību lietotnē "WhatsApp".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Cert.lv" sociālajos vēsta, ka lietotnē tiek saņemtas ziņas par iespēju iegūt bezmaksas "Adidas" apavus un T-kreklus.

"Tā ir krāpniecība, kurā lietotāji tiek pārvirzīti uz dažādām apšaubāmām vietnēm," norāda "Cert.lv".

Institūcija aicina šo "WhatsApp" ziņu ignorēt un nekādā gadījumā nepārsūtīt tālāk.

Brīdinājums! Jauna WhatsApp krāpniecība: tiek saņemtas ziņas par iespēju iegūt bezmaksas Adidas apavus / T-kreklus. Tā ir krāpniecība, kurā lietotāji tiek pārvirzīti uz dažādām apšaubāmām vietnēm. Aicinām šo WhatsApp ziņu ignorēt un nekādā gadījumā nepārsūtīt tālāk! pic.twitter.com/UQJnAKN0E8 — CERT (@certlv) October 16, 2020



"Cert.lv" iepriekš jau vairākkārt brīdinājusi par dažādām negodprātīgām darbībām lietotnē "WhatsApp", tostarp pavasarī tika ziņots par krāpniecības kampaņu, kuras rezultātā ļaundari savā īpašumā var pārņemt lietotāja "WhatsApp" kontu un piekļūt visām lietotāja sarakstēm un veikt tajās izmaiņas.

"Cert.lv" ir "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta" struktūrvienība, kas darbojas Aizsardzības ministrijas pakļautībā IT drošības likuma ietvaros.

Galvenie "Cert.lv" uzdevumi ir uzturēt un aktualizēt informāciju par IT drošības apdraudējumiem, sniegt atbalstu valsts institūcijām IT drošības jomā, kā arī sniegt atbalstu IT drošības incidentu novēršanā jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, ja incidentā iesaistīta Latvijas IP adrese vai .LV domēns.