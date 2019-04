Brigmani LZS priekšsēža amatā nomaina Krauze

Par Latvijas Zemnieku savienības (LZS) priekšsēdētāju sestdien ievēlēts Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Viņš partijas augstajā amatā nomainīs Augustu Brigmani, kurš partiju vadīja aptuveni 19 gadus.

Pirmajā priekšsēdētāja vēlēšanu kārtā tika atsijāts LZS ilggadējais vadītājs Brigmanis. Kopumā vēlēšanās tika saņemti 240 derīgi biļeteni, "par" Brigmani nobalsoja 36 delegāti, "par" Krauzi – 101 un "par" Arnīti – 103.

Otrajā vēlēšanu kārtā par augsto amatu turpināja sacensties Arnītis un Krauze. Vēlēšanu otrajā kārtā "par" Krauzi balsoja 152 delegāti, savukārt "par" Arnīti – 94.

Krauze pēc ievēlēšanas priecīgs paziņoja: "Latvijas Zemnieku savienība ir, bija un būs!" Viņš pateicās saviem konkurentiem uz partijas augsto amatu gan Brigmanim, gan LZS valdes loceklim Ringoldam Arnītim.

Viņš žurnālistiem atzina, ka viens no LZS trūkumiem ir neieklausīšanās partijas biedros, līdz ar to – sabiedrībā. Ar to saistīts arī sliktais ZZS starts 13. Saeimas vēlēšanās. "Mēs šīs kļūdas ņemsim vērā. Partijā biedri ir galvenais," uzsvēra jaunais politiskā spēka priekšsēdētājs.

Līdz ar Krauzes ievēlēšanu LZS ieņem zemo startu pašvaldību vēlēšanām, kas norisināsies 2021. gadā. "Šobrīd [..] gan Rīgas dome, gan citās lielajās pilsētās mēs neesam pārstāvēti, mēs noteikti mainīsim savu stratēģiju, kā mēs ejam uz vēlēšanām," skaidroja politiķis.

Vaicāts, vai saglabās savu augsto amatu arī ZZS, Krauze skaidroja, ka drīz ir plānota rotācija. Proti, ZZS vadības grožus pārņems Latvijas Zaļā partija.

Brigmanis LZS priekšsēdētāja amatu ieņēma kopš 2000. gada.

Jau vēstīts, priekšsēdētāja vēlēšanām visi trīs augstā amata kandidāti iepazīstināja kongresa delegātus ar savu redzējumu par LZS.

Brigmanis kongresā norādīja, ka LZS nākotne ir turpināt būt ZZS sastāvā. "Tā ir mana pārliecība un es to pārstāvēšu," uzsvēra politiķis. Viņš vērsa uzmanību, ka LZS pamatvērtības ir ģimene, darbs, dzimtenes mīlestība un pārliecība par mūsu valsts diženumu.

Savukārt Krauze savā uzrunā akcentēja, ka LZS biedri pieprasa pārmaiņas. Viņaprāt, partijai pats svarīgākais ir ideoloģija. Tā kā partija un tās biedri mainās, ir jāmainās ar politiskā spēka ideoloģijai. LZS ir jākļūst modernai, vienlaikus saglabājot savas vēsturiskās vērtības.

Arnītis debatēs iepazīstināja kongresa delegātus ar savu dzīves gājumu. Arī viņš piekrita, ka ideoloģija partijai ir svarīga. Arnītis mudināja LZS atgriezties pie partijas ideoloģijas un vērtībām: ģimene, darbs un dzimtenes mīlestība.

Jāatgādina, ka pirms diviem gadiem Brigmanis LZS kongresā teica, ka būtu gatavs nodot vadību arī jauna un enerģiska cilvēka rokās, jo partijā ir jānotiek paaudžu maiņai. 2017. gadā uz LZS priekšsēža amatu bija izvirzīts arī bijušais zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS), taču viņš savu kandidatūru aptuveni mēnesi pirms politiskā spēka kongresa atsauca.

Ziņots, ka ikgadējais LZS kongress sestdien Jelgavā iesākās ar kļūdu apzināšanos un aicinājumu nākotnē lūkoties piesardzīgi. Vairāki kongresa viesi savās uzrunās vērsa uzmanību uz Zaļo un zemnieku savienības (ZZS), kuru veido arī LZS, neveiksmi 13. Saeimas vēlēšanās.