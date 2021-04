Brīvajā rindā pret Covid-19 potētie otro devu saņems turpat, kur pirmo

Tie iedzīvotāji, kuri aprīļa vidū masu vakcinācijas centros saņēma pirmo poti pret Covid-19 tā dēvētajā brīvajā rindā, otro vakcīnas devu saņem tajā pašā vietā, kurā pirmo, portālam "Delfi" sacīja Vakcinācijas biroja pārstāve Agnese Strazda.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz ar to vakcinācijas projekta organizatoru galvenais uzdevums būs pēc noteikta laika atkal vērt vaļā šos centrus, lai vakcinētu konkrētus iedzīvotājus, viņa sacīja.

"Šobrīd iedzīvotājam vakcinācijas kartītē tiek norādīts datums, kurā notiks otrās devas saņemšana, līdz ar to, to informāciju iedzīvotājs saņem no vakcinācijas veicēja," norādīja Strazda, piebilstot, ka dažos gadījumos varbūt nav norādīts precīzs laik – stunda –, bet vakcinācijas veicējs pirms konkrētās vakcinācijas dienas laicīgi sazināsies ar šiem iedzīvotājiem, lai piešķirtu viņiem konkrētu laiku.

Ja gadījumā tā atkal būs brīvā rinda, tad iedzīvotāji tiks informēti, ka viņiem ir jānāk konkrētajā dienā uz konkrēto centru un viņi tiks vakcinēti, paskaidroja Strazda.

Jau ziņots, ka piektdien Rīgā, Jelgavā un Jūrmalā kopumā brīvās rindas ietvaros pret Covid-19 vakcinēti ap 2200 cilvēkiem un potēšanas rindas tika noslēgtas jau vairākas stundas pirms plānotā centru darba laika beigām.

Vakcinācija pret Covid-19 brīvās rindas kārtībā vairākās pilsētās Latvijā turpināsies arī sestdien, 17. aprīlī, un svētdien, 18. aprīlī.

Reaģējot uz milzīgo interesi, vakcinācijas centrs "Atta Centrs" ēkā piektdien tika atvērts pirms plānotā laika.

Jautājumu gadījumā par centru darbību iedzīvotāji aicināti sazināties arī pa bezmaksas informatīvo vakcinācijas tālruni 8989.

Kopumā šajā nedēļas nogalē septiņās Latvijas pilsētās – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā, Jūrmalā un Cēsīs būs iespēja vakcinēties ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš to vēlas.

Katrā centrā plānots izmantot no 390 līdz 2500 vakcīnu devu, un vakcīnu apjoms atkarīgs no centra lieluma un vakcinācijas veicējam pieejamā vakcīnu apjoma.

Iedzīvotāji aicināti uz vakcināciju nākt pakāpeniski, visas dienas garumā. Iedzīvotāji īpaši tiek lūgti ievērot arī epidemioloģiskās drošības prasības: 2 metru distanci un lietot deguna un mutes aizsegus.