Brīvdienās no ūdenstilpēm izcelti astoņi bojāgājuši cilvēki

Aizvadītajās piecās svētku brīvdienās no 23. līdz 27. jūnijam ugunsgrēkos gāja bojā četri cilvēki, savukārt izglābti tika 18 cilvēki, no kuriem četri bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Savukārt no ūdenstilpēm Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) brīvdienās izcēla astoņus bojāgājušus cilvēkus, portālu “Delfi” informēja VUDG.

Jāņu naktī tika saņemti kopumā 69 maldinoši izsaukumi uz ugunsgrēkiem – visvairāk no pulksten 22 līdz pusnaktij, kad ugunskuru atblāzma un dūmi bija satraukuši iedzīvotājus.

Saistībā ar negaisa un stipra vēja radītiem postījumiem, VUGD saņēma 109 izsaukumus – galvenokārt, novākti nolūzuši koki no ceļu braucamās daļas. Astoņos gadījumos koki bija uzkrituši uz ēkām.

27. jūnijā pulksten 00.38 VUGD saņēma izsaukumu Valkā, kur trīsstāvu dzīvojamā mājā dega dzīvokļa durvis 0,1 kvadrātmetra platībā. Ugunsdzēsēji no piedūmotā dzīvokļa evakuēja vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots mediķiem.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies vēl pieci cilvēki. Pulksten 01.19 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

26. jūnijā pulksten 6.26 Jaunjelgavas novadā no upes izcelts bojāgājis cilvēks un nodots Valsts policijas darbiniekiem. Pulksten 8.22 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Šajā dienā no ūdenstilpēm tika izcelti vēl trīs bojāgājuši cilvēki – Rēzeknes novadā no dīķa, Liepājā no kanāla, Pļaviņu novadā no upes, Carnikavas novadā no ezera.

23. jūnijā pēc divu dienu meklēšanas no Gaujas tika izcelts bojāgājis cilvēks.

Svētku brīvdienās VUGD dzēsa vairākus paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkus. 24. jūnijā tāds bija izcēlies Ogresgala pagastā, kur dega šķūnis un malka kopumā 400 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji pulksten 4.25 šo ugunsgrēku lokalizēja, un pulksten 11.44 tas tika likvidēts.

Tāpat 24. jūnijā pulksten 19.24 tika saņemts izsaukums uz Jūrmalu, kur dega šķūnis un mājas bēniņi kopumā 350 kvadrātmetru platībā. No blakus ēkas tika evakuēts viens cilvēks. Pulksten 23.02 ugunsgrēks tika likvidēts.

23. jūnijā pulksten 22.38 tika saņemts izsaukums uz Kalnciema ielu Rīgā, kur trīsstāvu ražošanas ēkas trešajā stāvā dega izejmateriāli un ražotnes aprīkojums 40 kvadrātmetru platībā. Pulksten 1.41 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Svētku brīvdienās ugunsdzēsēji palīdzēja cilvēkam Vecumnieku novadā, kurš bija iegājis mežā un veselības problēmu dēļ saviem spēkiem nespēja no tā izkļūt. Palīdzība bija nepieciešama arī cilvēkam Aglonas novadā, kur cilvēks no purvainas ezera vietas bija jānogādā krastā.

Tāpat 22. jūnijā tika saņemta informācija, ka Daugavpilī un Malnavas pagastā no dzelzceļa cisternas augšējā vārsta sērskābes noplūst sērskābe. VAS "Latvijas dzelzceļš" darbinieki no bojātās cisternas pārsūknēja sērskābi (500 litri Daugavpilī un 780 litri Malnavas pagastā) citā tvertnē.

VUGD veica teritorijas norobežošanu, dzelzceļa cisternas ar ķīmisko vielu atdzesēšanu, izlijušās sērskābes neitralizēšanu, aprīkojuma un cisternas atsārņošanu.

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 22. jūnija pulksten 06.30 līdz 28. jūnija pulksten 06.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 685 izsaukumus – 179 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem deviņi bija meža ugunsgrēki, 362 uz glābšanas darbiem, bet 144 izsaukumi bija maldinājumi.