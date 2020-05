Brīvdienās par ārkārtējās situācijas noteikumu pārkāpumiem noformēti 309 protokoli

Aizvadītajās četrās svētku brīvdienās, proti, no 1. maija līdz 4. maijam ieskaitot Valsts policija noformējusi 309 administratīvā pārkāpuma protokolus par ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu, intervijā Latvijas Televīzijai otrdienas rītā atzina Valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs un Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins.

Runājot par vīrusa infekcijas slimības Covid-19 ierobežošanas uzraudzības pasākumiem, Grišins norādīja, ka četrās svētku brīvdienās policisti veikuši nepilnas 8000 pārbaudes par šo noteikumu iespējamu neievērošanu un fiksēti arī pārkāpumi. 309 gadījumos noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli. Lielākoties tie ir par pulcēšanās aizlieguma pārkāpumiem un par distancēšanās neievērošanu. Tāpat ir sāktas 53 administratīvās lietvedības, kuras izskatot tiks pieņemti lēmumi.

Grišins norādīja, ka ir fiksēti atsevišķi gadījumi, kad personas, kas pārradušās Latvijā no ārzemēm, neievēro karantīnu. 1700 gadījumos policija veikusi to personu, kas pārradušies no ārzemēm, pārbaudes.

Savukārt ceļu satiksmes jomā četrās dienās reģistrēti 177 satiksmes negadījumi, cietuši 35 cilvēki un 1. maijā viens cilvēks avārijā gājis bojā.

1. maijā ap pulksten 8 Bauskas novada Vecsaules pagastā kāds autovadītājs pagaidām nenoskaidrotos apstākļos nobraucis no ceļa un ietriecies kokā. Šoferis gājis bojā notikuma vietā.Vēl viena persona bojā gājusi arī 4. maijā Vidzemē, liecina Valsts policijas apkopotā statistika par aizvadīto diennakti.

Kopumā ceļu satiksmes uzraudzības jomā Valsts policija četrās dienās noformējusi 1600 administratīvā pārkāpuma protokolus, no kuriem 41 bijis par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā.

Noslēgumā Grišins atzina, ka kopumā četras svētku brīvdienas aizvadītas diezgan mierīgi.

Visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā izsludināta ārkārtējā situācija, kas būs spēkā līdz 12. maijam. 29. martā, Ministru kabinets lēma par papildu piesardzības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, turpmāk nosakot stingrākus pulcēšanās ierobežojumus publiskās vietās. Tagad pulcēšanās publiskās iekštelpās un ārtelpās ierobežota līdz diviem cilvēkiem un ar divu metru atstarpi no pārējiem. Izņēmums ir vienas ģimenes locekļiem, kā arī personām, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.