Brīvdienās ugunsgrēkos cietuši pieci cilvēki; no ūdenstilpēm izcelti trīs bojāgājušie

Aizvadītajā nedēļas nogalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) dzēsis 45 ugunsgrēkus, kuros kopumā cietuši pieci cilvēki. No ūdenstilpēm Krāslavā, Ludzā un Rīgā izcelti trīs bojāgājušie, portālu "Delfi" informēja VUGD pārstāve Agrita Vītola.

Naktī uz pirmdienu VUGD steidzās izsaukumā uz Lielvārdes novadu, kur ugunsgrēks bija izcēlies trīsstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī deg sadzīves mantas. Pirms VUGD ierašanās no piedūmotā dzīvokļa kaimiņš izglāba vienu cilvēku, bet glābēji ierodoties, izglāba vēl vienu cilvēku. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

Svētdien glābēji steidzās uz Ķekavas novadu, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka piecstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī deg sadzīves mantas. Visticamāk ugunsgrēks izcēlies no bez uzraudzības atstātām degošam svecēm. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš nodots NMPD mediķiem.

Sestdienas vakarā tika saņemts izsaukums Rīgā, kur divstāvu daudzdzīvokļu namā dega sadzīves priekšmeti. No degošā dzīvokļa tika izglābts cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots mediķiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies divi cilvēki..

Piektdien ugunsgrēkos Rīgā cieta divi cilvēki –tika saņemts izsaukums uz Iļģuciemu, kur dega dārza māja, bet naktī uz sestdienu glābēji saņēma izsaukumu uz Imantu, kur dega pārvietojamais celtnieku vagons. Abos gadījumos cietušie cilvēki tika nodoti NMPD mediķiem.

Aizvadītajā nedēļas nogalē no ūdenstilpēm izcelti trīs bojāgājuši cilvēki. Piektdien Ludzas novadā un Krāslavas novadā no ezeriem izcelti divi bojāgājuši cilvēki, bet sestdien viens bojāgājis cilvēks tika izcelts Rīgā no Daugavas un nodots Valsts policijas darbiniekiem.

Kopumā aizvadītajās diennaktīs VUGD saņēma 140 izsaukumus – 45 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem viens bija meža ugunsgrēks, 67 uz glābšanas darbiem, bet 28 izsaukumi bija maldinājumi.