Brīvdienās ugunsgrēkos cietuši trīs cilvēki un viens gājis bojā

Laika posmā no šī gada 30. aprīļa līdz 5. maija rītam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 116 izsaukumus uz ugunsgrēku dzēšanu. Ugunsnelaimēs kopumā cietuši trīs cilvēki un viens gājis bojā, portālu “Delfi” informēja VUGD pārstāve Ilze Dāme-Birziņa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Otrdien glābēji steidzās uz izsaukumu Rūpniecības ielā Kuldīgā, kur dega šķūnis. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka deg garāžas jumts, divi malkas šķūņi, pagraba siena un jumts, kā arī dzīvojamās mājas ārsiena.

Pirmdienas vakarā VUGD saņēma izsaukumu uz daudzdzīvokļu ēku Rīgā, kur bija pamanīta gāzes noplūde. No ēkas tika evakuēti 18 cilvēki. Pirms VUGD ierašanās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem (NMPD) bija nodoti divi cilvēki. Gāzes avārijas dienests novērsa noplūdi un pēc tam, kad telpas bija izvēdinātas, iedzīvotāji varēja atgriezties mājokļos.

Svētdien tika saņemts izsaukums uz Limbažu novadu, kur divstāvu mājas pirmā stāva dzīvoklī, iespējams, neuzmanīgi dedzinot sveci, bija aizdegušies sadzīves priekšmeti. Notikumā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem.

Tika saņemts izsaukums Daugavpilī, kur četrstāvu ēkas pirmā stāva dzīvoklī uz gāzes plīts dega ēdiens. Liesmas apdzēstas pirms VUGD ierašanās. Notikumā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem. Dūmu detektors dzīvoklī, kur izcēlās ugunsnelaime, nebija uzstādīts, informē VUGD.

Sestdien neilgi pirms pusnakts tika saņemts izsaukumus uz Aglonas novadu, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka ar atklātu liesmu deg vienstāva dzīvojamā māja pilnā platībā un ēkas jumts ir iebrucis. No degošās ēkas bija evakuējies viens cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Dzēšanas darbu laikā tika atrasts viens bojāgājis cilvēks. Pulksten 03.24 ugunsgrēks tika likvidēts.

Pirmdien Lielvārdes novadā no Daugavas izcelts bojāgājis cilvēks, bet sestdien Rīgā no Daugavas un Jūrmalā no dīķa izcelti divi bojāgājuši cilvēki un nodoti Valsts policijai. Savukārt piektdien Rīgā pie Dzelzceļa tilta tika izglābti divi cilvēki, kas atradās Daugavā, bet sestdien Bauskā tika izglābts cilvēks, kurš atradās Mēmelē.

Kopumā nedēļas nogalē glābēji saņēma 301 izsaukumu – 116 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā divu meža un 38 kūlas ugunsgrēku dzēšanu, 135 uz glābšanas darbiem, bet 50 izsaukumi bija maldinājumi.