Brīvdienās ugunsgrēkos gājis bojā viens un cietuši divi cilvēki

Svētku brīvdienās, laika posmā no 23. decembra līdz 27. decembrim, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis 178 izsaukumus – 56 uz ugunsgrēku dzēšanu, 89 uz glābšanas darbiem, bet 33 izsaukumi bijuši maldinājumi, portālu "Delfi" informēja dienestā.

Pirmdien VUGD saņēma informāciju, ka Rāmuļu ielā Rīgā izveidojies spēcīgs sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg noliktavas un garāžas telpas un liesmas pa jumta konstrukcijām strauji izplatās. Pēc divu stundu darba 35 ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās ierobežot šī paaugstinātas bīstamības ugunsgrēka izplatīšanos. Kopējā degšanas platība bija 1200 kvadrātmetru platībā.

Dzēšanas darbos bija iesaistītas astoņas autocisternas un divas autokāpnes.

Pussešos vakarā VUGD saņēma informāciju, ka Saules ielā Līvānos piecstāvu dzīvojamās mājas kāpņu telpā ir jūtams sadūmojums. Iekļūstot pirmā stāva dzīvoklī, ugunsdzēsēji konstatēja, ka tajā deg sadzīves mantas 30 kvadrātmetru platībā. No degošā dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku, kurš ugunsgrēkā arī cieta un nodots NMPD darbiniekiem, savukārt, no augšējiem dzīvokļiem izglābti vēl divi un evakuēti 25 cilvēki.

Tikai vienā no visiem kāpņu telpas dzīvokļiem ugunsdzēsēji glābēji dzirdējuši skanam dūmu detektoru.

Ugunsdzēsēji arī devās uz Smiltenes novadu, kur uzņēmuma teritorijā dega vienstāva ēkas grīda un sadzīves mantas. Ugunsdzēsēji glābēji, pārmeklējot ēku, tajā atrada bojāgājušo.

Svētdien ugunsdzēsēji devās uz Floras ielu Jelgavā, kur dega vienstāva dārza māja ar piebūvēm 85 kvadrātmetru platībā un karstuma ietekmē deformējās arī blakus esošās mājas fasāde. Dzēšanas darbus apgrūtināja tas, ka ugunsdzēsējiem slidenā un šaurā ceļa dēļ nebija iespējams piebraukt pie degšanas vietas un, ka ēka no iekšpuses un ārpuses bija piekrauta ar sadzīves mantām un kokmateriāliem.

Brīvdienās glābēji devās arī uz Asaru prospektu Jūrmalā, kur dega vienstāva koka mājas jumts un ārsiena. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki. Dzēšanas darbi noslēdzās pēc trīs stundām.

Cēsu novada Stalbes pagastā dega šķūnis un mājas siena. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no mājas evakuējās četri cilvēki.

Sestdien glābēji devās uz Ķemeru ielu Jūrmalā, kur dega divi blakus esoši šķūņi. Ugunsdzēsēji glābēji no liesmām nosargāja blakus esošo dzīvojamo māju. Darbs notikuma vietā noslēdzās pēc četrām stundām.

Vienos dienā pēc ceļu satiksmes negadījuma Mārupes novada Kūdras pagastā ugunsdzēsēji glābēji no vienas no avarējušām automašīnām ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvoja vienu cilvēku, kuru nodeva NMPD mediķiem. Pārējie cilvēki no automašīnām varēja izkļūt paši saviem spēkiem.

Sešos vakarā VUGD saņēma informāciju, ka Bauskas novada Īslīces pagastā divstāvu daudzdzīvokļu mājas otrā stāva dzīvoklī ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka, visticamāk nepareizas apkures ierīce lietošanas rezultātā, pie apkures ierīces dega sadzīves mantas, radot lielu piedūmojumu ēkas otrajā stāvā. Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējās 10 cilvēki.

Brīvdienās glābēji devās arī uz Sarkandaugavas ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas ceturtā stāva dzīvoklī dega televizors un sadzīves mantas. Sadūmojuma rezultātā nostrādāja dūmu detektors. No sadūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji glābēji izglāba vienu cilvēku, kurš ugunsgrēkā cieta un nodots NMPD darbiniekiem. Pieci cilvēki no ēkas evakuējās pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās.

Neilgi pirms pusnakts Aizkraukles novada Koknesē sabiedriskā ēkā dega adventes vainags. Degošais vainags iznests ārpus telpām pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās.

Tāpat ugunsdzēsēji devušies uz Saules ielu Cēsīs, kur četrstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī bija izveidojies sadūmojums. Notikuma vietā konstatēts, ka trešā stāva dzīvoklī uz plīts ir piededzis ēdiens. Sadūmojums pamanīts un plīts izslēgta pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās. No dzīvokļa evakuējās viens cilvēks, kas ugunsgrēkā cieta.

Tikmēr aizvadītajās diennaktīs ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz 16 izsaukumiem, kur dzīvojamo māju dūmvados dega sodrēji.