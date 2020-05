Brīvdienās ugunsgrēkos gājuši bojā trīs cilvēki; no ūdens izcelti četri noslīkušie

Garajās brīvdienās, laika posmā no šī gada 1. maija līdz 5. maijam Latvijā ugunsgrēkos gājuši bojā trīs cilvēki, bet vēl četrus bojāgājušos ugunsdzēsēji izcēluši no ūdenstilpēm, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Agrita Vītola.

1. maijā pulksten 8.03 tika saņemts izsaukums Bauskas novadā, kur dega vieglā automašīna. Dzēšanas laikā automašīnā tika atrasts cilvēks, kurš bija gājis bojā.

2. maijā pulksten 2.51 VUGD steidzās uz izsaukumu Mārupē, kur no dzīvojamās mājas loga cēlās dūmi. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg divstāvu dzīvojamā māja kopumā 450 kvadrātmetru platībā. Veicot dzēšanas darbus, tika atrasts bojāgājis cilvēks. Pulksten 9.49 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Pulksten 2.49 glābēji steidzās arī uz izsaukumu Rīgā, kur daudzstāvu dzīvojamā mājā bija izveidojies sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka piecstāvu dzīvojamā deg pirmā stāva dzīvoklis 20 kvadrātmetru platībā. Ar autokāpņu palīdzību tika evakuēti 15 cilvēki, no kuriem divi bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Dzīvoklī, kur bija izcēlies ugunsgrēks, tika atrasts cilvēks, kurš bija gājis bojā.

1. maijā glābēji no ūdenstilpēm izcēla trīs bojāgājušus cilvēkus – Pļaviņu novadā no upes, Jaunjelgavas novadā no grāvja, bet Limbažu novadā no ezera. Savukārt 3. maijā bojāgājis cilvēks tika izcelts Rīgā no grāvja un nodots Valsts policijas darbiniekiem.

Apkopotā statistika liecina, ka 3. maijā pulksten ugunsdzēsēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur dega divas pirtis un saimniecības ēka 160 kvadrātmetru platībā. Pulksten 6.10 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Pulksten 00.40 tika saņemts izsaukums Jēkabpilī, kur dega neapsaimniekota mūra ēka ar šīfera jumtu 750 kvadrātmetru platībā. Pulksten 6.51 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Tāpat 2. maijā saņemts izsaukums uz Apes novada Apes pagastu, kur dega septiņas atsevišķas zaru kaudzes, izcirtums un meža zemsedze 16 100 kvadrātmetru platībā. Olaines novada Stīpniekos dega dārza māja, kūla un mežs trīs hektāru un 40 kvadrātmetru platībā, bet Ķekavas novada Pulkarnos dega kūla 11 hektāru platībā.

Brīvdienās ugunsdzēsēji steidzās arī uz izsaukumu Ogrē, kur dega 12 izjauktas automašīnas, riepas un koki 700 kvadrātmetru platībā.

Kopumā aizvadītajās brīvdienās, VUGD saņēma 236 izsaukumus, no kuriem 133 bija uz ugunsgrēku, tai skaitā 36 kūlas un 14 meža ugunsgrēku dzēšanu, 53 uz glābšanas darbiem un 50 no izsaukumiem bija maldinājumi.