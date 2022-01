Budžeta komisija vērtēs priekšlikumu tiešraidē translēt deputātu darbu

Saeima ceturtdien, 20. janvārī, nolēma nodot izvērtēšanai Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā 10 871 cilvēka parakstīto kolektīvo iniciatīvu "Atļaut filmēt deputātu darbu".

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija minēto jautājumu skatīja 2021. gada novembrī un tolaik vienojās par iniciatīvas tālāku virzību spriest pēc tam, kad Saeimas administrācija būs sagatavojusi aprēķinus ar deputātu darba filmēšanas izmaksām.

Šā gada janvārī Saeimas administrācijas pārstāvji informēja par potenciālajam izmaksām, ja deputāti atbalstītu priekšlikumu.

Uzklausījusi informāciju, Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vadītāja Janīna Kursīte-Pakule (NA) pauda šaubas par iniciatīvas tālāku virzību. Viņas ieskatā, nav īsti skaidrs, kur pēc iniciatīvas autoru domām būtu jāfilmē – komisijas sēdes vai arī deputāti parlamenta vestibilā.

Kursīte-Pakule arī pauda šaubas, vai izmaksas, ko nepieciešamas novirzīt deputātu darba filmēšanai, ir samērīgas, sevišķi ņemto vērā, ka līdzekļi ir daudz nepieciešamāki citās jomās. Tāpat komisijas vadītāja pauda šaubas, vai deputātu darba filmēšana gūs sabiedrības interesi. Kursīte-Pakule norādīja, ka jau patlaban tiek translētas Saeimas sēdes, bet sabiedrības interese par tām ir zema. Savukārt attiecībā uz Saeimas komisiju darbu, Kursīte-Pakule piebilda, ka jau tagad ikvienam interesentam ir pieejami komisiju sēžu audio ieraksti.

Vienlaikus komisijas vadītāja atzina, ka minēto iniciatīvu būtu gatava skatīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija. Kursītei-Pakulei balsojumā atturoties, pārējie komisijas locekļi atbalstīja priekšlikumu nodot iniciatīvu izvērtēt budžeta komisijā.

Iniciatīvas iesniedzēju pārstāve Ieva Brante iepriekš skaidroja, ka ar iniciatīvu plānots panākt plašāku video informāciju par "tautas kalpiem, jo rakstiskā informācija var sniegt nepatiesības vai nesniegt informāciju vispār". "Vēlamies parādīt, ko tad īsti viņi dara valsts vadībā. Mainīsies tas, ka taps skaidrāks viss noslēpumainais," uzskata iniciatīvas autoru pārstāve.

Iniciatīvas autoru ieskatā, īstenot iespēju filmēt deputātu darbu ir "gluži vienkārši", būtu jāatļauj jebkuras Saeimas sēdes tiešā straumēšana vairākās kamerās un ar piekļuvi internetā. Iniciatīvas autori uzskata, ka ir jānodrošina gan vispārēja atļauja filmēt deputātu darbu jebkuram darbiniekam parlamenta ēkā, gan uzstādot atsevišķas, tiešai straumēšanai paredzētas kameras.

Jau vēstīts, ka iepriekš deputāts Artuss Kaimiņš regulāri izmantoja iespēju filmēt savus kolēģus un citas personas, kas uzturas Saeimā, daļu no safilmētā materiāla publicējot savā videoblogā.

2014. gadā, vērtējot Kaimiņa rīcību, Saeimas Juridiskais birojs atzina, ka, no vienas puses nav noteikts aizliegums to darīt, no otras puses juristi norādīja uz Satversmē noteiktajām tiesībām uz privāto dzīvi un deputātu tiesību ievērošanu.