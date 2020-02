Burovs: nav indikāciju, ka dome varētu vienoties par Rīgas budžetu

Pašlaik nav nekādu indikāciju, ka Rīgas dome varētu vienoties par pilsētas šā gada budžetu, intervijā Latvijas Radio atzina Rīgas mērs Oļegs Burovs ("Gods kalpot Rīgai" (GKR)).

Gadījumā, ja budžets netiks pieņemts, Burovs solīja izdarīt visu, lai Rīgas dome un tās departamenti varētu strādāt, parakstīt līgumus. "Kā es to izdarīšu, par to es pateikšu ceturtdien no rīta, kad redzēšu, ka budžetu mēs nepieņemsim."

Burovs sacīja, ka viņa mērķis ir budžetu pieņemt, tomēr šobrīd viņš var rīkoties tikai ar 12 balsīm, ko nodrošina viņa frakcija.

Vienlaikus Burovs kritizēja GKR kādreizējo sadarbības partneru – partijas "Saskaņa" frakcija, kas nespējot tikt pāri tam, ka tā vairs nav "pirmā vijole". "Viņi nesaprot, ka vadīt pilsētu tā, kā tā vadīta pirms tam, vairs nevar," sacīja Burovs. GKR frakcija esot par to, ka pilsētai vajadzētu mainīties, tāpēc partija ir gatava ārkārtas vēlēšanām. Burovs atkārtoti norādīja, ka, viņaprāt, šobrīd ārkārtas vēlēšanas Rīgā ir labākais variants.

Mērs arī atgādināja, ka domē šobrīd nav vicemēru. Ja viņu ceturtdien atstādinās un noteiktā termiņā nebūs ievēlēti vicemēri, domi var atstādināt, atgādināja politiķis.

Vienlaikus viņš norādīja, ka šīs nedēļas laikā būs zināmi konkursa rezultāti sadzīves atkritumu apsaimniekošanai Rīgā. "Varu garantēt, ka krīzes nebūs," pauda Burovs.

Koalīcija Rīgas domē sašūpojās pēc ilggadējā mēra Nila Ušakova ("Saskaņa") aiziešanas no pašvaldības. Pērnā gada izskaņā vien mēnesi pēc tam, kad mēra amatā izdevās noturēties Burovam, koalīcijas partijas rosināja atcelt viņu no amata. Nesaskaņas koalīcijā izmantoja opozīcija, piesakot balsojumu par vicemēru atlaišanu.

"Gods kalpot Rīgai" cerēja uz parakstu atsaukšanu Burova atcelšanai, taču, to nesagaidot, 16. janvārī domes opozīcija un vairāki "Gods kalpot Rīgai" deputāti lēma no amatiem gāzt mēra vietniekus Annu Vladovu ("Saskaņa") un Druvi Kleinu (deputātu bloks "Rīgai!"). Pēc balsojuma Burovs paziņoja, ka domes koalīcijā palikusi tikai "Gods kalpot Rīgai" frakcija.

Dažas dienas vēlāk "Saskaņas" deputāts Jānis Ločmelis ir atsaucis savu parakstu, līdz ar to vismaz pagaidām bijušo koalīcijas partiju iecere atstādināt Burovu ir izgāzusies. "Saskaņa" gan sola nepadoties, mēra atlaišanai parakstus savākt no jauna, kā arī nebalsot par galvaspilsētas šā gada budžetu.