Burovs vienojies ar opozīciju sasaukt trīs sēdes bez kvoruma

Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR) vienojies ar opozīciju pārstāvošajiem politiskajiem spēkiem sasaukt trīs domes sēdes, taču nenodrošināt tajās kvorumu, tādējādi radot tiesisku pamatu domes atlaišanai, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

Pirmā sēde bija sasaukta trešdien pulksten 9.30, taču kvoruma trūkuma dēļ to atcēla. Uz sēdi bija ieradušies tikai 22 no 60 deputātiem. Nākamā sēde sasaukta pulksten 13.

Kā noskaidroja aģentūra LETA, arī uz to neviens no opozīcijas un GKR deputātiem ierasties neplāno. Ceturtdien gaidāmā domes sēde, kurā jālemj arī par paša Burova atstādināšanu no amata, visticamāk, būs trešā sēde, uz kuru opozīcija neieradīsies, tādējādi ļaujot Burovam saglabāt "tehniskā vadītāja" amatu.

Savā paziņojumā medijiem pats Burovs pauž nostāju, ka "ja šis sasaukums nevar pieņemt budžetu, ir jāiet uz vēlēšanām".

"Rīdzinieki nav pelnījuši deputātus, kuri atsakās strādāt un nostājas pret iedzīvotāju interesēm. Un tas, ko dara mūsu "de jure" partneri, bet "de facto" bijušie partneri no partijas "Saskaņa" ir nekas cits kā vēršanās pret rīdzinieku interesēm un sabotāža," kritiku kolēģiem pauž Burovs, norādot, ka "saskaņieši" ne tikai atsakoties strādāt, bet nodarbojoties pat ar kaitniecību, neapstiprinot budžetu un liedzot ieviest algu pieaugumu bērnudārzu pedagogiem, skolu medmāsām un īstenot citas budžetā paredzētās lietas.

Burovs norāda, ka aizvadītajā nedēļā "Saskaņai" bijusi virkne iespēju "sākt strādāt", taču viņi to neizmantojuši.

"Turklāt jāņem vērā, ka pat ja "Saskaņas" frakcija mainīs nostāju un nolems pievērsties darbam, ar to nepietiks, jo balsu vairākuma joprojām nebūs. Tas nozīmē, ka būtu jārunā ar kādu no esošajiem izslēgto deputātu četriniekiem, bet ne es, ne mani frakcijas kolēģi nav gatavi to darīt, jo esam jau piedzīvojuši, ka šie deputāti nav spējīgi uzņemties politisku atbildību, un lēmumus viņu vietā pieņem kāds cits, ne viņi paši," saka Burovs.

Pēc viņa teiktā, virzība uz vēlēšanām esot apspriesta arī GKR frakcijā un šodien sasauktā domes sēde, "visticamāk, būs arī pirmais reālais solis uz ārkārtas vēlēšanām".

Tikmēr daļa "Gods kalpot Rīgai" Rīgas domes deputātu tomēr plāno piedalīties galvaspilsētas domes ārkārtas sēdēs, kuras iecerēts sasaukt, bet nenoturēt, tādējādi radot tiesisku pamatu domes atlaišanai.

GKR frakcijai šajā jautājumā neesot vienotas nostājas. "Saskaņas" frakcijas vadītājs Maksims Tolstojs informē, ka pulksten 12.30 domē notiks preses brīfings "par pašreizējo situāciju Rīgas domē", kurā piedalīsies deputāti no "Saskaņas" frakcijas, bloka "Rīgai!" un arī GKR frakcijas.

Kā noskaidroja aģentūra LETA, preses konferencē plāno piedalīties atsevišķi GKR pārstāvji, kuri neatbalsta domes faktisku pašatlaišanos. Vakar notikusi GKR frakcijas sēde, kurā frakcijas pārstāvjiem piedāvāts sasauktās sēdes neapmeklēt, taču viedokļi par rīcību deputātu vidū bijuši ļoti atšķirīgi.

Jau ziņots, ka partija "Saskaņa" un deputātu bloks "Rīgai" jau no janvāra vidus mēģina Burovu gāzt no mēra amata un solījuši budžetu pieņemt tikai tad, kad Burovs tiks atstādināts.