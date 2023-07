Būs izmaiņas 'Nordeka' apkalpotajos autobusu maršrutos Salaspils, Olaines un Upesleju virzienos

No šī gada 11. jūlija reģionālo autobusu maršrutos, ko starp Rīgu un Salaspili, Olaini, Upeslejām nodrošina AS "Nordeka", būs izmaiņas gan reisu izpildē, gan oficiālo pieturu sarakstos, informē Autotransporta direkcija.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5034 Rīga–Olaine vairākos reisos tiks iekļauta pietura Citadeles iela: reisos no Olaines plkst. 14.10, plkst. 17.30, plkst. 19.20, plkst. 15.20 (kursē katru dienu) un reisos plkst. 7.50, plkst. 18.10, plkst. 20.10, plkst. 22.10, plkst. 18.40 un plkst. 6.50 (kursē darba dienās). Tādējādi Medemciema iedzīvotājiem būs ērtāka nokļūšana uz mācību iestādēm vai darba vietām novada centrā Olainē un vakaros mājās.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6827 Rīga–Saurieši–Upeslejas turpmāk nebūs reiss plkst. 6.50 no Upeslejām, kas līdz šim kursēja sestdienās un svētdienās, bet to aizstās reģionālās nozīmes maršruta nr. 5836 Rīga–Saurieši–Salaspils reiss plkst. 7.15 no Salaspils (Miera iela) sestdienās un svētdienās, kas tiks pagarināts līdz Upeslejām.

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus šajos maršrutos nodrošina AS "Nordeka". Izmaiņas Autotransporta direkcija saskaņojusi ar Rīgas plānošanas reģionu un Olaines pašvaldību.