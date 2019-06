Svētdien un naktī uz 24. jūniju būs vilcienu papildu reisi starp Rīgu un Jūrmalu, informēja AS "Pasažieru vilciens" pārstāve Agnese Līcīte.

Pa dienu no Rīgas uz Dubultiem pasažieri varēs nokļūt ar pieciem papildu vilcieniem, tāpat arī no Dubultiem uz Rīgu kursēs pieci papildu vilcieni. Savukārt 24. jūnijā pēc pusnakts būs norīkoti divi vilcieni no Rīgas līdz Slokai - pulksten 0.52 un pulksten 3.02, savukārt no Slokas uz Rīgas vilcieni aties pulksten 1.57 un pulksten 4.04.

Līcīte norādīja, ka Līgo nakts pasākumi Jūrmalā norisināsies gan Dzintaru pludmalē, gan Mellužu estrādē, un naktī norīkotie vilcieni maršrutā Sloka-Rīga pa ceļam uz Rīgu apstāsies visās pieturās.

Vilcieni no Liepājas un Madonas, kas pēc ierastā grafika uz Rīgu dodas svētdienās, ir pārcelti uz pirmdienu un kursēs Jāņu dienā, 24. jūnijā.