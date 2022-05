Būšnieku ezera krastā darbu sākusi laivu bāze

Būšnieku ezera krastā darbu sākusi Būšnieku ezera laivu bāze, aicinot makšķerēšanas entuziastus un atpūtniekus brīvo laiku pavadīt braucienā pa ezeru, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

Būšnieku ezera krastā – Staldzenes ielā 64 – atrodas laivu bāze, kas piedāvā laivu nomu un piknika vietas labiekārtotā ezera krastā. Pieejamas 12 laivas un 1 katamarāns aktīvai atpūtai, piedāvājot iespēju izvēlēties dažāda izmēra un ietilpības laivas, kas piemērotas makšķernieku un atpūtnieku vēlmēm.

Laivu un atpūtas vietu rezervāciju var pieteikt arī iepriekš, zvanot pa tālruni 22000509. Laivu bāzes darba laiks līdz 31. jūlijam ir no plkst. 5.00 – 22.00, savukārt no 1. augusta līdz sezonas noslēgumam – 30. septembrim ir no plkst. 5.00 – 21.00 katru dienu. Ja atpūtnieki vēlas doties braucienā ar savām personīgām laivām, tad laivu bāze bez papildu maksas sniedz iespēju izmantot labiekārtoto laivu nolaišanas vietu ērtākai piekļuvei ezeram.

Būšnieku ezers kļuvis par aktīvās atpūtas cienītāju intereses objektu. Projekta "Dabas lieguma "Būšnieku ezera krasts" infrastruktūras pilnveidošana" īstenošana pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem sniedz iespēju mērot 8 km maršrutu visapkārt Būšnieku ezeram - Būšnieku ezera dabas taku. Ap ezeru ir izbūvēta gājēju ietve un veloceliņš, izveidota 187 m metrus gara gājēju laipa un tās galā skatu platforma putnu vērošanai, labiekārtota peldvieta un piknika vietas.