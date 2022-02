Būtiski atvieglojumi gaidāmi no 1. marta, vienojusies koalīcija

Koalīcijas partijas pirmdien, 7. februārī, vienojušās būtiski mazināt patlaban spēkā esošos ierobežojumus ar šā gada 1. martu, bet no nākamās nedēļas varētu mainīt testēšanas politiku izglītības iestādēs, proti, karantīnā sūtot ar Covid-19 inficējušos bērnus, bet viņu kontaktpersonas bez simptomiem varēs turpināt izglītības iestādi apmeklēt klātienē.

Pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) informēja, ka joprojām norit darbs pie "izejas stratēģijas" no Covid-19 pandēmijas laikā ieviestajiem ierobežojumiem, bet pirmdien koalīcijas partneri vienojušies par to, ka no šā gada 1. marta plānots ieviest būtiskus atvieglojumus. Šis datums izvēlēts, jo prognozējams, ka februāra beigās Latvijā tiks sasniegts saslimstības augstākais punkts.

Pēc Kariņa teiktā, līdz šim panākta vienošanās, ka ar 1. martu varētu atļaut strādāt tām nozarēm, kuru darbs patlaban ir liegts, tāpat plānots atļaut sniegt pakalpojumus bez patlaban spēkā esošā darba laika ierobežojuma, tomēr par citu ierobežojumu pārskatīšanu vēl notiks diskusijas, tostarp par Covid-19 sertifikāta lietošanu Latvijas teritorijā.

"Viedokļi ir dažādi, esam četri partneri, bet esmu pārliecināts, ka uz 15. februāri būsim gatavi apstiprināt valdībā skaidru ceļa karti, lai visi zinātu, ko sagaidīt," klāstīja Kariņš.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) piebilda, ka patlaban Covid-19 saslimstības augtākais punkts ir aiz muguras bērnu vidū un skolās, tomēr pārējā sabiedrībā saslimstības pīķis vēl tiek gaidīts, par ko liecina ģimenes ārstu bezprecedenta noslodze, hospitalizēto skaits u.c. pazīmes.

Pēc veselības ministra teiktā, koalīcija nonākusi pie vienprātības, ka tuvākajā laikā ir iespējams lemt par epidemioloģiskās drošības prasībām skolās, tāpēc visticamāk jau no nākamās pirmdienas, 14. februāra, izglītības iestādēs varēs turpināt mācīties tie bērni, kas atzītas par kontaktpersonām, bet kurām nav Covid-19 simptomu, bet mājas karantīnā būs jādodas tikai inficētajam skolēnam.

Runājot par iespējamajiem atvieglojumiem pēc 1. marta, Pavļuts sacīja, ka valdībai 15. februārī ir jālemj par skaidriem noteikumiem pēc ārkārtējās situācijas beigām, bet patlaban jau esot skaidrs, ka ar 1. martu varēs strādātā visas tās nozares, kuru darbība patlaban epidemioloģisku apvērumu dēļ ir liegta, piemēram, naktsklubi un akvaparki.

Tāpat veselības ministrs sacīja, ka tiks arī inventarizēts tāds drošības pasākumu kopums kā pakalpojumu sniegšanas darba laiks, prasība par kvadrātmetriem uz vienu cilvēku u.c.

Vienlaikus Pavļuts atzina, ka pēc 1. marta joprojām būtu jāsaglabā prasība par sejas aizsargmasku lietošanu. Viņš piebilda, ka vēl arī gaidāmas diskusijas par prasību Latvijā uzrādīt Covid-19 sertifikātu.

Ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (NA) vērtējumā, koalīcijā lemtais ir labas ziņas uzņēmējiem, jo valdība ir apņēmusies pārskatīt ierobežojumus. Arī Vitenbergs atzina, ka vēl gaidāmas disksusijas par Covid-19 sertifikāta nepieciešamību.

Pirmdien dažas stundas pirms koalīcijas sadarbības sanāksmes Vitenbergs (NA) nāca klajā ar paziņojumu, ka viņš rosinās koalīcijas partnerus lemt par Covid-19 ierobežojumu atcelšanu un apturēt vakcinācijas sertifikātu darbību.

Arī labklājības ministrs Gatis Eglītis (JKP) pirmdien mikroblogošanas vietnē "twitter" pavēstījis, ka ir pienācis laiks atcelt vakcinācijas pienākumu darbiniekiem privātajā sektorā.

Savukārt veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu mikroblogošanas vietnē "twitter" rakstīja, ka būtiski atvieglojumi iespējami no 1. marta, bet par tiem valdība varētu lemt 15. februārī.

Vienlaikus Pavļuts norādīja uz situācijas stabilizāciju skolās, kas "ļauj piedāvāt diskusijai būtiskus atvieglojumus bērniem jau no nākamās nedēļas gan skolās, gan citur - pārskatot kontaktpersonu sistēmu un ieviešot citus drošības pasākumu atvieglojumus bērniem".